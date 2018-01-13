李冰冰王俊凯将亮相三部好莱坞新片，由新公司H Collective操刀制作。李冰冰这两年进军海外的势头格外凶猛，她最近的新片《谜巢》、《巨齿鲨》和《虎影侠》都有国际制作背景。

（本文来自影视生活第一站 时光网）





时光网讯 一家新晋成立的美国电影公司The H Collective公司表示，将和中国演员 一家新晋成立的美国电影公司The H Collective公司表示，将和中国演员 李冰冰 王俊凯 展开深度合作，两人将在其未来打造的三部电影中亮相。





The H Collective公司2017年6月在美国洛杉矶开始运营，计划每年制作四部新电影，该公司正在建立新的管理部门，帮助让中国演员的影响力扩展到世界。The H Collective公司CEO尼克·克劳利表示，“和中国演员的合作是对我们全球电影业务的补充，还可以接触到中国最有才华的艺术家们。”

















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编辑：隐饮