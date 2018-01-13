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李冰冰王俊凯将亮相三部好莱坞新片

由新公司H Collective制作 扩展全球业务

2018-01-13 15:15:04 来源：Mtime时光网

李冰冰王俊凯将亮相三部好莱坞新片，由新公司H Collective操刀制作。李冰冰这两年进军海外的势头格外凶猛，她最近的新片《谜巢》、《巨齿鲨》和《虎影侠》都有国际制作背景。
（本文来自影视生活第一站 时光网）

       时光网讯 一家新晋成立的美国电影公司The H Collective公司表示，将和中国演员李冰冰王俊凯展开深度合作，两人将在其未来打造的三部电影中亮相。

       The H Collective公司2017年6月在美国洛杉矶开始运营，计划每年制作四部新电影，该公司正在建立新的管理部门，帮助让中国演员的影响力扩展到世界。The H Collective公司CEO尼克·克劳利表示，“和中国演员的合作是对我们全球电影业务的补充，还可以接触到中国最有才华的艺术家们。”

       李冰冰这两年进军海外的势头格外凶猛，此前她曾参演过《变形金刚4：绝迹重生》，该片在内地和海外都有不错的票房。最近她搭档杰森·斯坦森主演的好莱坞电影《巨齿鲨》，将于2018年8月10日在北美上映，她还与“漫威之父”斯坦·李联手打造新片《虎影侠》，在这部与世界接轨的中国“超级女英雄”电影里，李冰冰担纲创意制片人及女一号。李冰冰与凯南·鲁兹、吴尊等主演的电影《谜巢》，也是一部中澳合拍片。

       王俊凯作为内地炙手可热的新鲜力量，是TFBOYS的队长。2015年3月，王俊凯参演由张艺谋导演的电影《长城》；2016主演网络剧《超少年密码》饰演主角夏常安。2017年9月，王俊凯进入北京电影学院本科班就读，2017年12月，王俊凯主演的电影《解忧杂货店》上映。

       The H Collective公司曾和《银河护卫队》导演詹姆斯·古恩等诸多电影人合作，该公司还在制作第一部电影《The Parts You Lose》，由Christopher Cantwell导演，由亚伦·保尔、斯科特·麦克奈利和玛丽·伊丽莎白·文斯蒂德主演。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 李冰冰 王俊凯 H Collective
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