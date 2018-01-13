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"哈利·波特"二美谈曾被指控家暴的德普

将华纳比作NFL 认为其对更大牌明星更容忍

2018-01-13 16:37:25 来源：Mtime时光网

饰演"哈利·波特"的丹尼尔·雷德克里夫谈起在"神奇动物在哪里"系列中，华纳与罗琳支持曾被指控"家暴"的德普一事，认为他们和美国橄榄球大联盟类似——对更大牌的明星，会有更高的容忍度。
（本文来自影视生活第一站 时光网）



　　时光网讯　近日，有记者采访“哈利·波特”系列中的“救世之星”、男主角丹尼尔·雷德克里夫，对于在《神奇动物在哪里》系列中，选用约翰尼·德普出演核心角色这一点，他怎么看。他的答案是：这让他想到了NFL（美国职业橄榄球大联盟），虽然对于球员吸大麻的行为是零容忍，但对于更大牌的球员，他们再糟糕的行为也会容忍

　　2016年，德普与前妻艾梅柏·希尔德的离婚事件闹得沸沸扬扬，德普当时也被指控“家暴”。去年11月时，社交网络上曾掀起波澜，希望可以让德普退出今年年底即将上映的《神奇动物在哪里：格林德沃之罪》。尽管遭到强烈抵制，但华纳兄弟、《神奇动物》系列的导演大卫·耶茨与“哈利·波特”系列的创作者、也是《神奇动物》系列编剧的J·K·罗琳，都坚定地支持德普。

《哈利·波特与死亡圣器（下）》的世界首映式上，罗琳与三人组（最右即导演大卫·耶茨）

　　与《娱乐周刊》谈到这一事宜时，丹尼尔说对于“给了我人生伟大起点、和完美工作”的影人们，他肯定是全力支持的。但他说他也理解为什么如此多的粉丝对于华纳、耶茨与罗琳的回应，会感到不满意。

　　“我能理解为什么人们会对得到的回应感到沮丧……我不是要比别人多说什么，这个比喻可能挺奇怪的——但在NFL中，有好多球员因为吸大麻被捕，但还有一些非常著名的球员，他们的行为恶劣多了，但他们依然被容忍了。”

　　NFL会因为吸大麻、或者在播放国歌时的不当举动等行为惩处球员，但他们依然会选择征用有家暴史的球员，而NFL也因这一点饱受批判。丹尼尔将NFL与《哈利·波特》系列做了联系，2009年，当杰米·威莱特（克拉布的扮演者）因种植大麻被逮捕时，两部《死亡圣器》影片的剧组把他开除了。

　　“我觉得让我震惊的是，”丹尼尔继续说，“我们确实有过在原版HP电影中，因为有人与大麻有关，而谴责他的先例。本质上来说很明显的是，约翰尼被指控的事情可比那（指大麻）严重多了。”　　

德普与艾梅伯离婚后发表了声明

　　离婚案完结后，德普和艾梅柏发表了声明说，“任何一方都没有为了金钱而做出过虚假指控，也从来没有过身体或精神方面伤害的企图。”

　　华纳兄弟目前尚未回应。《神奇动物在哪里：格林德沃之罪》将于今年11月16日在全美公映。

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   编辑：神秘人

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