（本文来自影视生活第一站 时光网）





《哈利·波特与死亡圣器（下）》的世界首映式上，罗琳与三人组（最右即导演大卫·耶茨） 对于“给了我人生伟大起点、和完美工作”的影人们，他肯定是全力支持的。但他说他也理解为什么如此多的粉丝对于华纳、耶茨与罗琳的回应，会感到不满意。 与《娱乐周刊》谈到这一事宜时，丹尼尔说。但他说他也理解为什么如此多的粉丝对于华纳、耶茨与罗琳的回应，会感到不满意。





“我能理解为什么人们会对得到的回应感到沮丧……我不是要比别人多说什么，这个比喻可能挺奇怪的——但在NFL中，有好多球员因为吸大麻被捕，但还有一些非常著名的球员，他们的行为恶劣多了，但他们依然被容忍了。”









“我觉得让我震惊的是，”丹尼尔继续说，“我们确实有过在原版HP电影中，因为有人与大麻有关，而谴责他的先例。本质上来说很明显的是，约翰尼被指控的事情可比那（指大麻）严重多了。”





德普与艾梅伯离婚后发表了声明 离婚案完结后，德普和艾梅柏发表了声明说，“任何一方都没有为了金钱而做出过虚假指控，也从来没有过身体或精神方面伤害的企图。”









（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）