（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网讯
近日，有记者采访“哈利·波特”系列中的“救世之星”、男主角丹尼尔·雷德克里夫
，对于在《神奇动物在哪里》
系列中，选用约翰尼·德普
出演核心角色这一点，他怎么看。他的答案是：这让他想到了NFL（美国职业橄榄球大联盟），虽然对于球员吸大麻的行为是零容忍，但对于更大牌的球员，他们再糟糕的行为也会容忍
。
2016年，德普与前妻艾梅柏·希尔德
的离婚事件闹得沸沸扬扬，德普当时也被指控“家暴”。去年11月时，社交网络上曾掀起波澜，希望可以让德普退出今年年底即将上映的《神奇动物在哪里：格林德沃之罪》
。尽管遭到强烈抵制，但华纳兄弟、《神奇动物》系列的导演大卫·耶茨
与“哈利·波特”系列的创作者、也是《神奇动物》系列编剧的J·K·罗琳
，都坚定地支持德普。
与《娱乐周刊》谈到这一事宜时，丹尼尔说对于“给了我人生伟大起点、和完美工作”的影人们，他肯定是全力支持的
。但他说他也理解为什么如此多的粉丝对于华纳、耶茨与罗琳的回应，会感到不满意。
“我能理解为什么人们会对得到的回应感到沮丧……我不是要比别人多说什么，这个比喻可能挺奇怪的——但在NFL中，有好多球员因为吸大麻被捕，但还有一些非常著名的球员，他们的行为恶劣多了，但他们依然被容忍了。”
NFL会因为吸大麻、或者在播放国歌时的不当举动等行为惩处球员，但他们依然会选择征用有家暴史的球员，而NFL也因这一点饱受批判。丹尼尔将NFL与《哈利·波特》系列做了联系，2009年，当杰米·威莱特
（克拉布的扮演者）因种植大麻被逮捕时，两部《死亡圣器》影片的剧组把他开除了。
“我觉得让我震惊的是，”丹尼尔继续说，“我们确实有过在原版HP电影中，因为有人与大麻有关，而谴责他的先例。本质上来说很明显的是，约翰尼被指控的事情可比那（指大麻）严重多了。”
离婚案完结后，德普和艾梅柏发表了声明说，“任何一方都没有为了金钱而做出过虚假指控，也从来没有过身体或精神方面伤害的企图。”
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