2018-01-14 08:17:53 来源：Mtime时光网
《影子》原定于2013年6月上映，由于宣传费用难筹、和原发行公司解约等原因，一直未能与观众见面。五年之中，《影子》参与了国内外大大小小的电影节与影展，29次入围，8次获奖，收获颇丰。
制片人丁文剑数度哽咽：“五年，对于我来说时间太长了，在我最迷茫与彷徨的时候，正是大家对于《影子》的认可让我看到了方向。不管今后的票房如何，我都无愧于心了。”导演方刚亮也表达信心：“《影子》能经得起时间的检验。”
嘉宾谢飞表示：“这部电影的公映说明了影视市场的发展变化，从娱乐转向多元，是一种好现象。”潘粤明则呼吁：“好饭不怕晚，希望大家多支持好电影、好导演、好演员。”导演赵宁宇说：“之前艺术电影市场并不好，但2017年是一个节点，冷冰冰的票房数据背后开始变得有温度、有深度。”片尾曲演唱者曾轶可说道：“虽然我们年龄会长大，但是纯真的心会一直都在。”
《影子》讲述了张静初饰演的单身妈妈田桂芳独自抚养身患艾斯伯格综合征（轻微自闭症）儿子修直的故事。张静初全程素颜出镜，演绎跨越17年的母爱。
她也凭借精彩表演入围了第29届中国电影金鸡奖最佳女主角提名、第16届上海国际电影节电影频道传媒大奖最佳女主角提名、第21届北京大学生电影节最佳女主角提名、中国导演协会表彰大会年度女演员提名。
当天，张静初因工作档期问题未能出席，但通过VCR送上了对影片的祝福。
编辑：hello王小羊
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