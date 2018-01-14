马克·沃尔伯格发声明：“我100%支持人们追求公平的报酬，因而决定以米歇尔·威廉姆斯的名义将150万美元全部捐赠给Time's Up法律辩护基金。”

（本文来自影视生活第一站 时光网）







马克·沃尔伯格 与 米歇尔·威廉姆斯 在《金钱世界》首映礼



在《金钱世界》首映礼





本周六，马克·沃尔伯格发布声明，表示将捐出在《金钱世界》补拍工作中收获的150万美元片酬，给Time’s Up基金以支持追求薪水待遇平等和反性骚扰运动：“过去几天来关于我在《金钱世界》补拍中的片酬成为一个重要的讨论话题。我100%支持人们追求公平的报酬，因而决定以米歇尔·威廉姆斯的名义将150万美元全部捐赠给Time's Up法律辩护基金。”同时马克·沃尔伯格的经纪公司WME也将捐赠50万美元。





《金钱世界》剧照 经纪公司WME早前已向Time's Up法律辩护基金捐赠了100万美元，再次捐赠的50万美元同样将以米歇尔·威廉姆斯的名义捐赠给Time's Up法律辩护基金。WME发表声明：“当下的讨论提醒我们，我们这些有影响力和地位的人，有责任挑战不平等，包括性别工资差异。”





沃尔伯格曾表示不给钱不同意换人？





虽然马克·沃尔伯格已表态捐钱，但外媒及网友并未就此罢休。据《今日美国》1月11日爆料，马克·沃尔伯格跟米歇尔·威廉姆斯的合同里都是有配合补拍的条款，但沃尔伯格在补拍之前放话：“不先把钱给我，我就不同意让普莱默来演”，因为补拍的时候他有一个搭档更换同意权（co-star approval）。然后经济公司和沃尔伯格是在这个消息爆出来之后第三天，在1月13日才宣布要捐钱的。





米歇尔·威廉姆斯回应



米歇尔·威廉姆斯得知捐款事宜后，也发了回应：“今天发生的事并不是关于我，我周围的女演员为我站起来，我的活动家朋友们也教我发出自己的声音，有权势的人对此倾听并作出反应。如果我们真正设想一个平等的世界，就需要付出同样的努力和牺牲。”









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