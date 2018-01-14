网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

沃尔伯格曾表示不给钱不同意换人？

宣布捐出150万薪酬 米歇尔威廉姆斯回应

2018-01-14 10:08:01 来源：Mtime时光网

马克·沃尔伯格发声明：“我100%支持人们追求公平的报酬，因而决定以米歇尔·威廉姆斯的名义将150万美元全部捐赠给Time's Up法律辩护基金。”
　　（本文来自影视生活第一站 时光网）


马克·沃尔伯格米歇尔·威廉姆斯在《金钱世界》首映礼

　  时光网讯《金钱世界》换角补拍中，男主角马克·沃尔伯格拿到150万美元的酬劳，而女主角米歇尔·威廉姆斯仅拿着每天80美元的象征性薪水，此事引发外界热议（查看相关报道）

      本周六，马克·沃尔伯格发布声明，表示将捐出在《金钱世界》补拍工作中收获的150万美元片酬，给Time’s Up基金以支持追求薪水待遇平等和反性骚扰运动：“过去几天来关于我在《金钱世界》补拍中的片酬成为一个重要的讨论话题。我100%支持人们追求公平的报酬，因而决定以米歇尔·威廉姆斯的名义将150万美元全部捐赠给Time's Up法律辩护基金。”同时马克·沃尔伯格的经纪公司WME也将捐赠50万美元。

《金钱世界》剧照

　　经纪公司WME早前已向Time's Up法律辩护基金捐赠了100万美元，再次捐赠的50万美元同样将以米歇尔·威廉姆斯的名义捐赠给Time's Up法律辩护基金。WME发表声明：“当下的讨论提醒我们，我们这些有影响力和地位的人，有责任挑战不平等，包括性别工资差异。”

    沃尔伯格曾表示不给钱不同意换人？

      虽然马克·沃尔伯格已表态捐钱，但外媒及网友并未就此罢休。据《今日美国》1月11日爆料，马克·沃尔伯格跟米歇尔·威廉姆斯的合同里都是有配合补拍的条款，但沃尔伯格在补拍之前放话：“不先把钱给我，我就不同意让普莱默来演”，因为补拍的时候他有一个搭档更换同意权（co-star approval）。然后经济公司和沃尔伯格是在这个消息爆出来之后第三天，在1月13日才宣布要捐钱的。

      米歇尔·威廉姆斯回应

     米歇尔·威廉姆斯得知捐款事宜后，也发了回应：“今天发生的事并不是关于我，我周围的女演员为我站起来，我的活动家朋友们也教我发出自己的声音，有权势的人对此倾听并作出反应。如果我们真正设想一个平等的世界，就需要付出同样的努力和牺牲。”

      《金钱世界》于去年12月25日在北美上映，国内定档3月2日。

　　（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：边界

关键词： 马克·沃尔伯格 金钱世界 薪酬风波
关注时光网微信

相关电影/影人

金钱世界

金钱世界 (2017)

0.0

导演：雷德利·斯科特

主演：米歇尔·威廉姆斯

马克·沃尔伯格

马克·沃尔伯格

Mark Wahlberg

职业：演员 | 制作人
米歇尔·威廉姆斯

米歇尔·威廉姆斯

Michelle Williams

职业：演员 | 制作人
显示更多∨

会员评论 (13)

发表

本周热读

1

第75届金球奖红毯"黑衣秀"抗议性骚扰

梅姨朱莉加朵领衔 休叔锤哥等众男星黑衣声援

72
第75届金球奖颁奖典礼在洛杉矶比弗利希尔顿酒店举行，红..
2

如何看待《星战8》遭遇两极评价?

媒体盛赞vs粉丝抵制 "毁"经典才能生生不息

导演莱恩约翰逊用《星战8》绘出了一副独属于星战宇宙的..
3

只要吓不死，就往死里吓！

2017年惊悚恐怖佳片回顾

虽然2017年已经结束，但你未必已经看完这一年来所有的好..
4

"龙妈" "囧雪"第75届金球奖合体颁奖

直击颁奖礼后台 "大小谎言"众女星亲吻奖杯画面太美

48
虽然《权力的游戏》再度陪跑，但“龙妈” 与“囧雪”同..
5

《复仇者联盟4》杀青！群星瓜分巨型灭霸

美队钢铁侠最后一场戏曝光 唐尼导演合影忙

13
《复仇者联盟4》宣布杀青，最后一天拍摄的“钢铁侠”小..

查看更多