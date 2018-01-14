网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《碟中谍6》新片场照阿汤哥屋顶狂奔

严寒天气"冻成狗" 脚伤恢复不错拍摄回归正轨

2018-01-14 10:05:58 来源：Mtime时光网

从这组片场照来看，阿汤哥去年8月脚踝负伤后恢复的不错，但严寒天气还是给他冻得够呛，拍摄间隙紧裹大衣围巾手不离兜。
　　时光网讯 《碟中谍6》再曝伦敦片场照，汤姆·克鲁斯在泰晤士河黑衣修士站的屋顶狂奔，看来去年8月脚踝负伤后恢复的不错，但严寒天气还是给我们阿汤哥冻得够呛，拍摄间隙紧裹大衣围巾手不离兜。

　　去年8月中旬，阿汤哥在拍摄一个跳楼动作时脚踝受伤，在休养两个月后重回片复工，从这组最新曝光的片场照来看，《碟中谍6》的拍摄已经完全回归正轨。

　　《碟中谍6》由克里斯托夫·迈考利执导，汤姆·克鲁斯、丽贝卡·弗格森、西蒙·佩吉、文·瑞姆斯等主演，将于2018年7月27日北美上映，中国内地有望引进。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 碟中谍6 汤姆克鲁斯 片场照
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

碟中谍6

碟中谍6 (2018)

0.0

导演：克里斯托夫·迈..

主演：汤姆·克鲁斯

汤姆·克鲁斯

汤姆·克鲁斯

Tom Cruise

职业：演员 | 制作人

会员评论 (24)

发表

本周热读

1

第75届金球奖红毯"黑衣秀"抗议性骚扰

梅姨朱莉加朵领衔 休叔锤哥等众男星黑衣声援

72
第75届金球奖颁奖典礼在洛杉矶比弗利希尔顿酒店举行，红..
2

如何看待《星战8》遭遇两极评价?

媒体盛赞vs粉丝抵制 "毁"经典才能生生不息

导演莱恩约翰逊用《星战8》绘出了一副独属于星战宇宙的..
3

只要吓不死，就往死里吓！

2017年惊悚恐怖佳片回顾

虽然2017年已经结束，但你未必已经看完这一年来所有的好..
4

"龙妈" "囧雪"第75届金球奖合体颁奖

直击颁奖礼后台 "大小谎言"众女星亲吻奖杯画面太美

48
虽然《权力的游戏》再度陪跑，但“龙妈” 与“囧雪”同..
5

《复仇者联盟4》杀青！群星瓜分巨型灭霸

美队钢铁侠最后一场戏曝光 唐尼导演合影忙

13
《复仇者联盟4》宣布杀青，最后一天拍摄的“钢铁侠”小..

查看更多