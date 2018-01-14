2018-01-14 10:05:58 来源：Mtime时光网
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编辑：ruo
导演：克里斯托夫·迈..
主演：汤姆·克鲁斯
Tom Cruise
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康熙时光
5分钟前
阿汤哥简直就是美国刘德华啊！！
RosenBob
17分钟前
上次受伤之后继续房顶跑
luluxtao
18分钟前
以前看《壮志凌云》《义海雄风》感觉阿汤哥就是小鲜肉，现在发现他是真正的演员！
文静的舟帆
28分钟前
这么敬业，活该你红一辈子。我去影院支持。
剖123
1小时前
真的很努力
公众号口袋电影
坐等预告片
bofu
2小时前
阿汤哥脸都肿了 心疼
古迹使者
5小时前
阿汤哥又在狂奔
Cate42
6小时前
阿汤哥一直很拼，不得不服
主角光环
run，Ethan，run
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