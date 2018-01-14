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《金钱世界》国内定档预告揭秘"最贵绑架案"

普卢默替代史派西演绎冷漠首富 3月2日国内上映

2018-01-14 11:06:29 来源：Mtime时光网

定档预告揭露更多惊心动魄的绑架案细节。影片虽由真实事件改编，却新增了大量悬念，将这桩“最贵绑架案”演绎出好莱坞一贯的大片质感。

《金钱世界》定档海报

　　好莱坞传奇导演雷德利·斯科特新作《金钱世界》宣布引进内地，定档3月2日全国上映。今日电影发布了定档预告，揭露更多惊心动魄的绑架案细节。米歇尔·威廉姆斯克里斯托弗·普卢默马克·沃尔伯格三位实力派互飙演技，将这起“最贵绑架案”演绎得惊险刺激、张力十足，尽显好莱坞大片质感。影片已于圣诞节当天在北美上映，收获了超高口碑，更有影评人盛赞该片“毫无疑问是今年最好的电影之一”。

　　“最贵绑架案”更多细节曝光牵动人心 世界首富终极抉择一触即发

　　电影《金钱世界》改编自1973年一起震惊世界的美国豪门绑架案：16岁的孙子盖蒂三世惨遭绑匪绑架，但他的世界首富爷爷老盖蒂却拒绝支付1700万美元赎金。相较于此前发布的两版预告，定档预告揭露了更多牵动人心的绑架案细节：预告片开篇即是被绑架的盖蒂三世瑟缩在黑屋角落，奠定全片紧张基调。盖蒂三世被绑匪割耳的情节也首次曝光，走投无路的盖蒂三世面对逼近的刀片面露惊恐，让人不禁为接下来的情节发展捏了一把冷汗。美国领袖级娱乐媒体《综艺》（VARIETY） 杂志的Jenelle Riley评价该镜头为今年 “十个最难忘的镜头”之一，令不少观众期待一睹为快。

　　预告片中亦揭露了石油大亨保罗·盖蒂的首富生活真相，这个历史上最富有的一家之主面对血脉亲人的命悬一线却拒付赎金，只因“没有这个闲钱”，普卢默的精湛演技更是将这个吝啬的富豪演绎得入木三分，其表情中流露出的冷漠与贪婪令人震撼心惊。

      影片虽由真实事件改编，却新增了大量悬念，将这桩“最贵绑架案”演绎出好莱坞一贯的大片质感，吊足观众胃口。

　　三位主演互飙演技火花不断 雷德利·斯科特新作不负期待内地定档3月2日

　　随着定档预告片发布，片方宣布由马克·沃尔伯格、米歇尔·威廉姆斯、克里斯托弗·普卢默主演的《金钱世界》将在3月2日与内地的观众见面。影片此前获金球奖最佳女主角、最佳男配角、最佳导演三个重量级奖项提名，三位主演演技备受业界好评，《华尔街日报》的Joe Morgenstern直言：无论是否喜欢米歇尔之前的作品，都应该来看看《金钱世界》，因为“她在该片中的表演给人巨大的惊喜”。

      替代凯文·史派西临阵救场、出演世界首富的老戏骨普卢默，花9天时间补拍了大量镜头，却被影评人评价为贡献了“奥斯卡级表演”，《电影评论》的记者大赞其演绎出了“最好的盖蒂”，对塑造影片中危机重重的氛围“功不可没”。饰演前CIA特工沃尔伯格在片中的表现则被影评人评价为“相当亮眼”。三位演技派演员互飙演技，势必与雷德利·斯科特碰撞出精彩火花。

　　该片在开放媒体口碑之后，就凭借紧凑刺激的节奏和张力十足的情节，收获了不少北美专业影评人的盛赞。《MediaMikes》的记者表示，电影改编自一起离奇的首富之孙绑架案，观影体验新鲜而刺激，他直言这“毫无疑问是今年最好的电影之一”。

      此前发布的两版预告片已在各大视频网站获得大量点击率。香港、台湾相继宣布引进及定档日期后，不少内地影迷更是急切直呼期望电影能在内地上映。对于这个消息，片方此前一直没有回应，吊足观众胃口。有网友称“冲着导演的临时换角、急速补拍也要在影院支持雷德利·斯科特的用心”。

   编辑：边界

关键词： 金钱世界
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