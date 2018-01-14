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《勇敢者游戏》内地单日破亿蝉联冠军

《前任3》冲过17亿 多部爆款带热市场

2018-01-14 15:09:27 来源：Mtime时光网

《勇敢者游戏》内地上映第二日进账过亿元，轻松蝉联单日票房冠军。《前任3》的吸金之旅还在继续，上映的第16天票房再收7148万元，累计票房已越过17亿的门槛。

　　时光网讯 根据MtimePro票房数据，在多部“爆款”影片的带动下1月13日内地影市大盘以2.97亿元收官，其中索尼出品的动作喜剧《勇敢者游戏：决战丛林》在上映第二日进账过亿元，轻松蝉联单日票房冠军。

　　爱情喜剧《前任3：再见前任》的高调吸金之旅还在继续，上映的第16天票房再收7148万元，累计票房已越过17亿的门槛。“消失”多年后重新登场的《无问西东》也获得了不错的市场反馈，在上映次日票房再进5560万元，累计票房也逼近1亿。

　　其他影片方面，陈奕迅主演的新片《卧底巨星》周六票房1744万元，累计票房3256万元；《星球大战：最后的绝地武士》在上映的第二个周六报收618万元，累计票房2.46亿；冯小刚导演的《芳华》上映第30天再收555万，已在今天突破14亿。



   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 勇敢者游戏 前任3 芳华 无问西东 内地票房
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