詹姆斯·卡梅隆回应《真实的谎言》女星艾丽莎·杜什库对当年特技协调员对其进行性骚扰的指控称“如果我知道这件事的话，我绝不会宽恕”。













卡梅隆首先肯定了艾丽莎的勇敢，他说到：“我还没有想太多，我也是刚刚听到这件事情，但显然，艾丽莎能说出来是非常有勇气的，并且我认为所有的女性都在发声并且在呼吁一场清算，我认为这种事情在人类系统中是普遍存在的，不只是好莱坞，但因为目前好莱坞站出来发声的这些10年、15年、20年前的女性受害者如今都已成名，所以她们的声音才更有力量，我为她们的所作所为喝彩，我很开心艾丽莎可以那样做。“



女演员艾丽莎·杜什库

随后卡梅隆强调，这种发声对于行业的未来发展十分重要，“我为她的遭遇感到心碎，并且我知道那个人，但我并不了解他，在那之后也没有过合作。但事实上是这些事情发生了，但我们却并不知道……我认为创造一个安全的环境让大家发声，特别是好莱坞，这对于行业的未来很重要。让她们感到安全，也让那些可能的掠夺者和施虐者认识到有一个机制存在。她们值得鼓励，没有什么可羞耻的，并且将产生影响。”





但同时这中问题并不仅仅是好莱坞，卡梅隆希望在这个问题上，好莱坞能够起到积极的作用，“我不认为这仅仅是一个‘好莱坞问题’，好莱坞只是处于聚光灯下的独特位置，就像好莱坞曾经在许多社会问题上所起到的作用一样，这只是一件我们要做并且要做好的的事情。”





“所以，我觉得这是历史上的一个伟大时刻，不幸的是，它建立在了许多女性的个人悲剧上面。这不只是好莱坞的清算，也不只是美国的清算，这是为了人类的一种清算。这种烂事从以它发生的第一天就已经开始了。



《真实的谎言》剧照：施瓦辛格与艾丽莎·杜什库饰演

一对父女

卡梅隆还表示希望可以尽所能的做一些事情，比如制作相关的电影，“当男性处于权利中心的时候，他们会忽略甚至并不知道他们的行为会造成怎样的后果。也许这会给那些处在边缘的男性一些教训。我觉得由于缺乏同情心，很多人显然并不清楚这种事情对别人来说意味着什么，我认为这些心理后果需要被理解。所以我希望我们可以制作相关的电影，我们回尽我们所能的去做一些事情。”





“许多导演都会对工作中一些个人身上发生的事情浑然不觉，因为他们的注意力都放在了电影创作上，但如果我当时知道这件事的话，我绝不会宽恕，我也有了女儿，现在更不会宽恕，”卡梅隆最后坚决的表态。





艾丽莎·杜什库今天在自己的脸书上发表了长文，控诉她在12岁参演《真实的谎言》的那段时间，遭到36岁特技协调员乔尔·克莱默的性骚扰。但随后乔尔通过Deadline否认了这些指控，并回击称其为“恶劣的谎言”。





詹姆斯·卡梅隆此次是携AMC的科幻剧集《詹姆斯·卡梅隆的科幻小说轶事》出席了电视家评论协会的冬季新闻发布会，该剧将于今年4月30日开播，总共6集。