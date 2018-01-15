马特·达蒙此次增肥出演一位父亲，挑战其演绎生涯少见的“阴暗角色”，此前他就曾表示，“从表面来看他就是那种无趣的邻居住在隔壁，是那种极为普通的人，但随着影片的发展一层层揭开伪装，才认识到他的真实面目是个非常阴暗的角色”。
奥斯卡影后朱丽安·摩尔在片中一人分饰两姐妹，其扮演的小姨子和姐夫有奸情，为了取代姐姐在家庭中的位置可谓无所不用其极，观众看得简直义愤填膺，有观众感叹“防火防盗防小姨子！”，“敏感词千万不能碰”，看来“小姨子”近期将有可能成为许多观众关注的热词。
《迷镇凶案》
的剧情围绕一个家庭被盗贼闯入之后母亲被杀展开，对面搬来的一家黑人家庭惨被镇上居民认为和凶案有关，实际上却是马特·达蒙扮演的中年男子加德纳，和小姨子玛格丽特密谋策划的杀妻骗保一系列动作。影片浓郁的科恩兄弟黑色幽默风格令观众看得很欢乐，对于尺度颇大的剧情，观众评价加德纳换老婆的动作简直就是一个“美国版黄鹤”的故事。
导演乔治·克鲁尼谈到创作初衷时表示，“50年代的美国梦看起来很美，前提是你得是白人，揭开这种完美家庭生活的虚饰，很容易发现其下掩藏的丑陋。”
对于《迷镇凶案》这样一部影片，国内观众表示，“最后的结局很意外”，完全没想到克鲁尼会拍出一个这么“接地气”的故事。《迷镇凶案》在美国本土口碑两极分化，在中国观众中却遭到了热烈讨论，这也许是导演的另一个层面的成功。
编辑：隐饮