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马特·达蒙增肥出演《迷镇凶案》

观众口碑特辑曝金句“美国版黄鹤”的故事

2018-01-15 10:50:09 来源：Mtime时光网

由马特·达蒙、朱丽安·摩尔主演的《迷镇凶案》已在内地上映，今日该片曝光一组内地影迷口碑特辑，观众评价金句频出：这是一个“美国版黄鹤”的故事，必须“防火防盗防小姨子”。
       

《迷镇凶案》口碑特辑

时光网讯 由科恩兄弟编剧，乔治·克鲁尼导演，马特·达蒙朱丽安·摩尔奥斯卡·伊萨克等主演的犯罪喜剧《迷镇凶案》，于2018年1月12日国内上映。《迷镇凶案》讲述了上世纪50年代美国平静小镇上发生的一起凶杀案，由此引发了一系列事件。影片在内地上映后，观众反响热烈，评价本片“太接地气了”，必须“防火防盗防小姨子”。

       马特·达蒙此次增肥出演一位父亲，挑战其演绎生涯少见的“阴暗角色”，此前他就曾表示，“从表面来看他就是那种无趣的邻居住在隔壁，是那种极为普通的人，但随着影片的发展一层层揭开伪装，才认识到他的真实面目是个非常阴暗的角色”。

       奥斯卡影后朱丽安·摩尔在片中一人分饰两姐妹，其扮演的小姨子和姐夫有奸情，为了取代姐姐在家庭中的位置可谓无所不用其极，观众看得简直义愤填膺，有观众感叹“防火防盗防小姨子！”，“敏感词千万不能碰”，看来“小姨子”近期将有可能成为许多观众关注的热词。

       《迷镇凶案》的剧情围绕一个家庭被盗贼闯入之后母亲被杀展开，对面搬来的一家黑人家庭惨被镇上居民认为和凶案有关，实际上却是马特·达蒙扮演的中年男子加德纳，和小姨子玛格丽特密谋策划的杀妻骗保一系列动作。影片浓郁的科恩兄弟黑色幽默风格令观众看得很欢乐，对于尺度颇大的剧情，观众评价加德纳换老婆的动作简直就是一个“美国版黄鹤”的故事。

       导演乔治·克鲁尼谈到创作初衷时表示，“50年代的美国梦看起来很美，前提是你得是白人，揭开这种完美家庭生活的虚饰，很容易发现其下掩藏的丑陋。”

       对于《迷镇凶案》这样一部影片，国内观众表示，“最后的结局很意外”，完全没想到克鲁尼会拍出一个这么“接地气”的故事。《迷镇凶案》在美国本土口碑两极分化，在中国观众中却遭到了热烈讨论，这也许是导演的另一个层面的成功。 

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 迷镇凶案 口碑特辑 马特·达蒙
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迷镇凶案

迷镇凶案 (2017)

6.6

导演：乔治·克鲁尼

主演：马特·达蒙

马特·达蒙

马特·达蒙

Matt Damon

职业：演员 | 制作人

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