由马特·达蒙、朱丽安·摩尔主演的《迷镇凶案》已在内地上映，今日该片曝光一组内地影迷口碑特辑，观众评价金句频出：这是一个“美国版黄鹤”的故事，必须“防火防盗防小姨子”。





马特·达蒙此次增肥出演一位父亲，挑战其演绎生涯少见的“阴暗角色”，此前他就曾表示，“从表面来看他就是那种无趣的邻居住在隔壁，是那种极为普通的人，但随着影片的发展一层层揭开伪装，才认识到他的真实面目是个非常阴暗的角色”。





奥斯卡影后朱丽安·摩尔在片中一人分饰两姐妹，其扮演的小姨子和姐夫有奸情，为了取代姐姐在家庭中的位置可谓无所不用其极，观众看得简直义愤填膺，有观众感叹“防火防盗防小姨子！”，“敏感词千万不能碰”，看来“小姨子”近期将有可能成为许多观众关注的热词。









导演乔治·克鲁尼谈到创作初衷时表示，“50年代的美国梦看起来很美，前提是你得是白人，揭开这种完美家庭生活的虚饰，很容易发现其下掩藏的丑陋。”





对于《迷镇凶案》这样一部影片，国内观众表示，“最后的结局很意外”，完全没想到克鲁尼会拍出一个这么“接地气”的故事。《迷镇凶案》在美国本土口碑两极分化，在中国观众中却遭到了热烈讨论，这也许是导演的另一个层面的成功。

编辑：隐饮