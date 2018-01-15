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《无问西东》曝王菲同名推广曲MV

电影首周攻下1.4亿 口碑票房逆袭上涨

2018-01-15 11:09:22 来源：Mtime时光网

片方发布由王菲献唱的电影同名推广曲《无问西东》MV，许多全新的正片画面首次曝光。截至目前影片上映第三天票房突破1.4亿。

　　时光网讯  由章子怡黄晓明王力宏张震陈楚生主演，李芳芳编剧、导演的电影《无问西东》已于1月12日全国公映，截至目前影片上映第三天票房突破1.4亿。影片上映首日票房3500万，1月13日4800万，1月14日5500万，实现票房逆跌，口碑攀升，排片增加。




　　同时片方发布由王菲献唱的电影同名推广曲《无问西东》MV，许多全新的正片画面首次曝光。MV中章子怡全程背影示人，展现炸裂“毁容式”演技，只靠眼神让人泪奔。黄晓明为情守候，远走天边心里却一直有人要照顾，王力宏奋身投军刻苦训练，一幕幕的震撼画面扑面而来。







　　有歌迷观众表示：“王菲的歌声贯穿了影片四个不同时代中主角们共同经历的四段青春故事，独特的咬字与旋律融为一体，重在表现意境，与电影表达情感殊途同归，令人感受到真情、真心与温暖，听到最后会期待着春天的出现，就像这个时代一样，或许现在不尽人意，但总会期盼到光明。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 无问西东 王菲 MV
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