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冬兵爆料：休·杰克曼考虑再演金刚狼

漫威电影宇宙"重启"在即 休叔已年届50岁

2018-01-15 11:22:09 来源：Mtime时光网

虽然可能性存疑，但说明休·杰克曼对金刚狼恋恋不舍
（本文来自影视生活第一站 时光网）

　　时光网讯 ACE Comic con上，扮演冬兵的塞巴斯蒂安·斯坦爆料，休·杰克曼和他聊天时提及正考虑过复联和X战警联动的事，似乎想再演金刚狼。

　　冬兵的原话如下：“金球奖时，我正好和休·杰克曼坐在一起，为避免尴尬我就问‘我还能再看到你回归吗？《金刚狼3：殊死一战》会否真的是最后一次？’他跟我说了几点，大概意思就是他也在考虑这些事情，复联和X战警联动的事儿他也在想。我不知道他到底回不回来，具体心里考虑了啥只有他最清楚啦。”



　　迪士尼收购福斯时，《马戏之王》刚好在北美宣传时，就有记者问过休叔想法，他当时的回复是：“扮演金刚狼整整17年来我一直想看到钢铁侠和绿巨人以及金刚狼联手作战。每次我看《复仇者联盟》系列时，会想象出金刚狼站在他们中间的画面，一起把敌人打到头破血流。

　　“不过事实是‘好吧，这一切并不可能实现。’所以当我第一次看到迪士尼收购福斯的新闻标题时，我觉得还是有希望的，谁知道接下来会发生什么呢？然而很可惜的是，这艘船已经驶离了我，我不再是金刚狼了。我很期待看到其他人扮演的金刚狼出现在那里。”

　　今年休·杰克曼刚好50岁，而且《复仇者联盟3》《复仇者联盟4》两部电影之后，漫威电影宇宙估计要重组。休·杰克曼具体考虑了啥，还要等他自己的说法。即使漫威影业和福斯想出了联动的好剧本，休·杰克曼能演也是老年金刚狼了吧？

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 金刚狼
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相关电影/影人

休·杰克曼

休·杰克曼

Hugh Jackman

职业：演员 | 制作人
塞巴斯蒂安·斯坦

塞巴斯蒂安·斯坦

Sebastian Stan

职业：演员
金刚狼3：殊死一战

金刚狼3：殊死一战 (2017)

8.0

导演：詹姆斯·曼高德

主演：休·杰克曼

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