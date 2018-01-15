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时光网讯
ACE Comic con上，扮演冬兵的塞巴斯蒂安·斯坦
爆料，休·杰克曼
和他聊天时提及正考虑过复联和X战警联动的事，似乎想再演金刚狼。
冬兵的原话如下：“金球奖时，我正好和休·杰克曼坐在一起，为避免尴尬我就问‘我还能再看到你回归吗？《金刚狼3：殊死一战》
会否真的是最后一次？’他跟我说了几点，大概意思就是他也在考虑这些事情，复联和X战警联动的事儿他也在想。我不知道他到底回不回来，具体心里考虑了啥只有他最清楚啦。”
迪士尼收购福斯时，《马戏之王》
刚好在北美宣传时，就有记者问过休叔想法，他当时的回复是：“扮演金刚狼整整17年来我一直想看到钢铁侠和绿巨人以及金刚狼联手作战。每次我看《复仇者联盟》
系列时，会想象出金刚狼站在他们中间的画面，一起把敌人打到头破血流。
“不过事实是‘好吧，这一切并不可能实现。’所以当我第一次看到迪士尼收购福斯的新闻标题时，我觉得还是有希望的，谁知道接下来会发生什么呢？然而很可惜的是，这艘船已经驶离了我，我不再是金刚狼了。我很期待看到其他人扮演的金刚狼出现在那里。”
今年休·杰克曼刚好50岁，而且《复仇者联盟3》
和《复仇者联盟4》
两部电影之后，漫威电影宇宙估计要重组。休·杰克曼具体考虑了啥，还要等他自己的说法。即使漫威影业和福斯想出了联动的好剧本，休·杰克曼能演也是老年金刚狼了吧？
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