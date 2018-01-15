（本文来自影视生活第一站 时光网）















“不过事实是‘好吧，这一切并不可能实现。’所以当我第一次看到迪士尼收购福斯的新闻标题时，我觉得还是有希望的，谁知道接下来会发生什么呢？然而很可惜的是，这艘船已经驶离了我，我不再是金刚狼了。我很期待看到其他人扮演的金刚狼出现在那里。”



