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《勇敢者游戏》强势领跑全球周末票房

《星球大战8》破12亿美元 进全球影史前十

2018-01-15 12:54:18 来源：Mtime时光网

《勇敢者游戏》上周末北美票房2700万美元，海外票房8100万美元。在众多海外市场中，中国上周末对该片票房贡献最大。
      时光网讯 上周末，《勇敢者游戏：决战丛林》全球报收1.08亿美元，依然保持着自己全球票房霸主的地位，并在北美市场和海外市场双双夺冠。其中，《勇敢者游戏》上周末北美票房2700万美元，海外票房8100万美元。

      在众多海外市场中，中国上周末对该片票房贡献最大，一举产出4000万美元的票房，终结了《前任3》的冠军之旅，也比前一周首映的《星球大战：最后的绝地武士》开画成绩高了39%。

      除中国外，《勇敢者游戏》票房大卖的海外市场还包括英国、澳大利亚、俄罗斯、法国。日本要等到4月才会上映。

      目前《勇敢者游戏》海外总票房已达3.83亿美元，全球票房达到6.66亿美元。

      《星球大战：最后的绝地武士》上周末位居全球票房亚军，全球再收3028万美元，与《勇敢者游戏》差距明显。

      北美上周末为《星球大战8》贡献1128万美元，52个海外市场上周末为该片贡献1900万美元。

      不同于《勇敢者游戏》，在《星球大战8》的众多海外市场中，中国的票房贡献只能排在第六位。英国、德国、法国、日本、澳大利亚的贡献都要大于中国。

      目前，《星球大战8》海外票房已达6.73亿美元，全球票房达到12.65亿美元。这一成绩使《星球大战8》超越《美女与野兽》，晋级全球票房排行榜第十名。

      恐怖片《潜伏4：锁命亡灵》上周末全球票房2984万美元，与《星球大战8》差距微乎其微，位居周末全球票房季军。

      具体来说，《潜伏4》上周末北美票房1214万美元（第四名），海外票房1770万美元（第四名）。

      目前，《潜伏4》全球累计票房达到9258万美元，其中海外市场贡献4420万美元，已经创下该系列最好票房成绩。

      休·杰克曼等主演的《马戏之王》上周末海外票房2700万美元，其中北美票房1180万美元，海外票房1520万万美元。海外市场中，英国、澳大利亚、西班牙对该片贡献较大。截至目前，《马戏之王》全球累计票房1.95亿美元。

      国产电影《前任3》以2420万美元的成绩位居上周末全球票房第五名，累计票房达到2.55亿美元。

全球周末（1.12~1.14）票房排行榜（单位：美元）

   编辑：羊羊

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关键词： 全球票房 勇敢者游戏 星球大战8 潜伏4
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