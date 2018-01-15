时光网讯
上周末，《勇敢者游戏：决战丛林》
全球报收1.08亿美元，依然保持着自己全球票房霸主的地位，并在北美市场和海外市场双双夺冠。其中，《勇敢者游戏》上周末北美票房2700万美元，海外票房8100万美元。
除中国外，《勇敢者游戏》票房大卖的海外市场还包括英国、澳大利亚、俄罗斯、法国。日本要等到4月才会上映。
目前《勇敢者游戏》海外总票房已达3.83亿美元，全球票房达到6.66亿美元。
北美上周末为《星球大战8》
贡献1128万美元，52个海外市场上周末为该片贡献1900万美元。
不同于《勇敢者游戏》，在《星球大战8》
的众多海外市场中，中国的票房贡献只能排在第六位。英国、德国、法国、日本、澳大利亚的贡献都要大于中国。
恐怖片《潜伏4：锁命亡灵》上周末全球票房2984万美元，与《星球大战8》
差距微乎其微，位居周末全球票房季军。
具体来说，《潜伏4》
上周末北美票房1214万美元（第四名），海外票房1770万美元（第四名）。
目前，《潜伏4》
全球累计票房达到9258万美元，其中海外市场贡献4420万美元，已经创下该系列最好票房成绩。
休·杰克曼等主演的《马戏之王》
上周末海外票房2700万美元，其中北美票房1180万美元，海外票房1520万万美元。海外市场中，英国、澳大利亚、西班牙对该片贡献较大。截至目前，《马戏之王》全球累计票房1.95亿美元。
国产电影《前任3》
以2420万美元的成绩位居上周末全球票房第五名，累计票房达到2.55亿美元。
全球周末（1.12~1.14）票房排行榜（单位：美元）