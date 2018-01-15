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丧尸围城！《移动迷宫3》新预告心跳加速

怪物追击"跑男"团 迷宫起源地掀开对决大幕

2018-01-15 15:38:00 来源：Mtime时光网

《移动迷宫3：死亡解药》发布了一支最新“前途未卜”心跳预告，短短30秒的预告片进一步揭开了迷宫的神秘面纱。
　　时光网讯 近日，由二十世纪福斯出品的好莱坞科幻动作巨制《移动迷宫3：死亡解药》发布了一支最新“前途未卜”心跳预告，短短30秒的预告片进一步揭开了迷宫的神秘面纱。迪伦·奥布莱恩饰演的托马斯霸气回归，为了对抗WCKD、救出伙伴、揭开人类试验计划真相，男神热血重返故事起源地迷宫，与WCKD军团上演了一幕幕激烈的终极对决。作为历时五年的告别之作，《移动迷宫3：死亡解药》在各大票务平台上期待指数遥遥领先，在韩国结束的亚太首映会上，部分有幸先睹为快的影迷一面倒的给予了影片极高评价。

真相即将浮现 起源地掀开正邪对决大幕一角

　　最新发布的预告片以托马斯奔跑在迷宫内部为开端，镜头迅速闪现回顾了《移动迷宫》前两部的部分经典片段。“这是哪里？”“如果我们其实肩负使命呢？你很接近真相了”“你不想知道一切的原因吗？”，种种疑问抛砖引玉将所有目光聚焦迷宫终章。此次曝光的预告片不同与以往，更多呈现了众人重返迷宫发生的一幕幕画面，真相即将浮出水面。观众能够轻易感受过程的坎坷，正如托马斯所说“我们未必能活着回来”，前路未知，但众人无惧。

　　WCKD组织大楼像一座钢铁傀儡透露着冰冷，巨型防御武器发出夺人心魄的炮火。灯火辉煌的背后究竟隐藏着怎样的污垢？画风突然一变，鬼火兽再度现身，邪恶气息扑面而至，米诺夺命奔逃。相对于鬼火兽单纯的残暴，安保队长詹森冰冷的枪口则更显杀戮本能。枪火对决火光冲天，爆炸无情吞噬着生命，人们在惊惧中四散逃跑，更有令人肾上腺素狂飙的跳楼、飙车大戏。除了火拼场面，迷宫原居民眼神中透露的迷惘，被谎言欺骗的人们最终能否睁开双眼，一切的一切都将在这场迷宫大乱斗结束后揭晓。

纽特、盖里命运成谜 终篇扑朔迷离惊喜不断

　　在预告片结尾处众人登上飞机的画面中，细心的观众会发现不见迷宫“铁三角”成员纽特身影，他的一句承诺“一起开始，一起结束”难道未能达成？在第二部中被艾娃博士抓走的米诺则回归到队伍中，众人焦急的目光齐齐对着下方，托马斯歇斯底里的一句“NO”难道又有什么悲剧发生？值得一提的是，第一部中与托马斯针锋相对，被米诺射杀的盖里居然出现在众人中，死而复生的盖里身上究竟隐藏着什么秘密？种种迹象表明，终结篇不仅是托马斯等人打怪升级挑战最后BOSS的简单构思，更有着扑朔迷离反转不断的意外惊喜！

　　《移动迷宫3：死亡解药》由二十世纪福斯电影公司出品，韦斯·波尔执导，迪伦·奥布莱恩托马斯·桑斯特卡雅·斯考达里奥李起弘罗莎·萨拉扎尔等原班人马主演。据悉，影片将于1月26日登陆国内院线。

   编辑：Joker

关键词： 移动迷宫3 预告
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导演：韦斯·波尔

主演：迪伦·奥布莱恩

迪伦·奥布莱恩

迪伦·奥布莱恩

Dylan O'Brien

职业：演员
托马斯·桑斯特

托马斯·桑斯特

Thomas Sangster

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卡雅·斯考达里奥

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Kaya Scodelario

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职业：演员
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