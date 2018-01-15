《移动迷宫3：死亡解药》发布了一支最新“前途未卜”心跳预告，短短30秒的预告片进一步揭开了迷宫的神秘面纱。





真相即将浮现 起源地掀开正邪对决大幕一角









WCKD组织大楼像一座钢铁傀儡透露着冰冷，巨型防御武器发出夺人心魄的炮火。灯火辉煌的背后究竟隐藏着怎样的污垢？画风突然一变，鬼火兽再度现身，邪恶气息扑面而至，米诺夺命奔逃。相对于鬼火兽单纯的残暴，安保队长詹森冰冷的枪口则更显杀戮本能。枪火对决火光冲天，爆炸无情吞噬着生命，人们在惊惧中四散逃跑，更有令人肾上腺素狂飙的跳楼、飙车大戏。除了火拼场面，迷宫原居民眼神中透露的迷惘，被谎言欺骗的人们最终能否睁开双眼，一切的一切都将在这场迷宫大乱斗结束后揭晓。





纽特、盖里命运成谜 终篇扑朔迷离惊喜不断





在预告片结尾处众人登上飞机的画面中，细心的观众会发现不见迷宫“铁三角”成员纽特身影，他的一句承诺“一起开始，一起结束”难道未能达成？在第二部中被艾娃博士抓走的米诺则回归到队伍中，众人焦急的目光齐齐对着下方，托马斯歇斯底里的一句“NO”难道又有什么悲剧发生？值得一提的是，第一部中与托马斯针锋相对，被米诺射杀的盖里居然出现在众人中，死而复生的盖里身上究竟隐藏着什么秘密？种种迹象表明，终结篇不仅是托马斯等人打怪升级挑战最后BOSS的简单构思，更有着扑朔迷离反转不断的意外惊喜！



