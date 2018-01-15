时光网讯
今日，《捉妖记2》
曝光了杨祐宁
特辑，作为续集中全新加盟的新角色，杨祐宁
饰演的天师堂首席天师云青武功高强。超群的武力离不开高强度的体能训练，承包了大部分威亚戏的杨祐宁在演戏时精益求精，十分敬业，获得导演许诚毅
极高的评价。片场的杨祐宁则充满童心，可爱搞怪。《捉妖记2》
将于2018年大年初一全国上映。
最新曝光的特辑中，杨祐宁形容自己此次扮演的天师云青是一位“武艺高强、风度翩翩的大侠”，为了出色完成片中大量的高难度动作戏，杨祐宁在幕后训练中着实下了一番苦工。经过高强度的体能训练和一次又一次的摔倒，杨祐宁早已大汗淋漓，精益求精的敬业精神获得了动作指导的好评。
对于杨祐宁来说，拍摄更大的挑战来自于片中大量的威亚戏。天师云青负责维护清水镇的治安，杨祐宁曾调侃自己就是镇上的“保安队长”，作为清水镇的“武力担当”，威亚戏在所难免，其中不乏数周翻腾、急速俯冲、高空飞跃等挑战性颇高的动作。
因为开拍前便进行了很多动作训练，杨祐宁坦言“吊威亚就像去游乐园玩”。过程放松，但他对结果的要求却格外严格。特辑中可以发现，为了呈现出最好的效果，杨祐宁在片场会反复看回放，主动要求再来一遍，其认真的态度让导演许诚毅大赞“很努力”。
编辑：隐饮