《捉妖记2》曝杨祐宁幕后特辑，为了出色完成片中大量的高难度动作戏，杨祐宁在幕后训练中着实下了一番苦工，他精益求精的敬业精神获得了动作指导和导演的好评。





最新曝光的特辑中，杨祐宁形容自己此次扮演的天师云青是一位“武艺高强、风度翩翩的大侠”，为了出色完成片中大量的高难度动作戏，杨祐宁在幕后训练中着实下了一番苦工。经过高强度的体能训练和一次又一次的摔倒，杨祐宁早已大汗淋漓，精益求精的敬业精神获得了动作指导的好评。





对于杨祐宁来说，拍摄更大的挑战来自于片中大量的威亚戏。天师云青负责维护清水镇的治安，杨祐宁曾调侃自己就是镇上的“保安队长”，作为清水镇的“武力担当”，威亚戏在所难免，其中不乏数周翻腾、急速俯冲、高空飞跃等挑战性颇高的动作。





因为开拍前便进行了很多动作训练，杨祐宁坦言“吊威亚就像去游乐园玩”。过程放松，但他对结果的要求却格外严格。特辑中可以发现，为了呈现出最好的效果，杨祐宁在片场会反复看回放，主动要求再来一遍，其认真的态度让导演许诚毅大赞“很努力”。





编辑：隐饮