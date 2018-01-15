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连姆尼森担心反性侵运动变成"政治迫害"

对达斯汀霍夫曼持观望态度 称其"小孩子行为"

2018-01-15 16:25:48 来源：Mtime时光网

连姆·尼森认为，好莱坞的反性侵运动有点像"政治迫害"，并认为达斯汀·霍夫曼被指控的行为"只是小孩子行为"，但他同时也表示，这些反性侵运动本身是健康的，韦恩斯坦和凯文·史派西的行为确实非常糟糕
（本文来自影视生活第一站 时光网）



　　时光网讯　连姆·尼森害怕，好莱坞反性侵的“#MeToo”运动会变成“政治迫害”（witch hunt），不过他认为目前这些运动，总体来说还是健康的。

　　前两天，连姆·尼森将好莱坞的男女“同工不同酬”现象称为“真tm可耻”（fxxking disgraceful），之后，连姆大叔又针对#MeToo运动，发表了自己的观点。他担心这个运动会变成“有点像政治迫害”，因为他认为诸如达斯汀·霍夫曼受到惩罚所犯的事儿，在他来看不过是相对比较轻的过错。连姆在爱尔兰的一档节目上推广自己的新片《通勤营救》的时候，发表了自己的评论。

《推销员之死》中的达斯汀

　　“突然有些明星，因为摸了一些姑娘的膝盖之类的，就被从自己本来参与的项目中踢出来了，”连姆特意提到了美国国家公共电台（NPR）的主播Garrison Keiller。至于被控性骚扰的霍夫曼，连姆说他的意见是“抱观望态度”。

　　“当你和家人、其它演员和技术人员一起拍戏的时候，你会干傻事儿。这都变成一种迷信了——如果你不这么干的话，会给这个片儿带来厄运。我觉得达斯汀干的事儿是……小孩儿的行为（childhood stuff）。”

　　连姆同时也澄清，包括哈维·韦恩斯坦凯文·史派西在内的其他人，他们的行为确实非常糟糕。“现在有了这样的运动，”他说，“这（运动）是很健康的，每个行业中都在发生，目前的焦点是在好莱坞，但每个行业都需要。我是联合国儿童基金会（UNICEF）的大使，这让我非常自豪，我会看到很多事实和数据，如果你能读到我读到的、关于女性劳动者在农场和牧场上受到了怎样待遇的内容，你会觉得寒心的。”

　　去年11月时，女作家Anna Graham Hunter在《好莱坞报道者》发表了一篇长文，以第一人称讲述了她17岁时曾在《推销员之死》（1985年）的片场遭到了达斯汀·霍夫曼长达五周的言语和行为侮辱。她在文中描述霍夫曼曾让她为自己做足部按摩，之后还对她调情，聊荤段子，谈论性话题。她曾经写信给姐姐讲述她在片场的遭遇，说自己在对方的豪华房车上被多次摸屁股，当时她狠狠的捶打推开他，并表达了她的不满。


《好莱坞报道者》所报道的达斯汀性侵案

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 连姆·尼森 达斯汀·霍夫曼 好莱坞 通勤营救
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职业：演员
达斯汀·霍夫曼

达斯汀·霍夫曼

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通勤营救

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-1.0

导演：佐米·希尔拉

主演：连姆·尼森

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