（本文来自影视生活第一站 时光网）





《推销员之死》中的达斯汀 “突然有些明星，因为摸了一些姑娘的膝盖之类的，就被从自己本来参与的项目中踢出来了，”连姆特意提到了美国国家公共电台（NPR）的主播Garrison Keiller。至于被控性骚扰的霍夫曼，连姆说他的意见是“抱观望态度”。





“当你和家人、其它演员和技术人员一起拍戏的时候，你会干傻事儿。这都变成一种迷信了——如果你不这么干的话，会给这个片儿带来厄运。我觉得达斯汀干的事儿是……小孩儿的行为（childhood stuff）。”















《好莱坞报道者》所报道的达斯汀性侵案



