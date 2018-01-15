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“银护3”确定2020年上映勇度不会复活

系“银护”系列最终章 影响漫威四阶段走向

2018-01-15 16:58:36 来源：Mtime时光网

《银河护卫队3》确定于2020年上映。它将是三部曲的最终章。


（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 漫威尚未正式宣布《银河护卫队3》的上映时间，而“大嘴巴”的导演詹姆斯·古恩已经率先通过自己的推特公布，影片将于2020年上映。



　　1月14日，詹姆斯·古恩在推特上与网友进行了互动，回答了网友提问的一系列问题。其中一位网友“委婉地”问，“银护”会有第三部嘛？古恩直截了当地回答道：“2020年上映。”

　　这似乎并不令人意外，因为此前漫威总裁凯文·费奇已经透露，《银河护卫队3》是漫威宇宙第四阶段中的一部，而2019年上映的“复联4”将会终结第三宇宙。



　　古恩还在答网友问中，回答了另外一些与“复联”、漫威以及自己有关的若干问题。有网友问，在下一部“银护”中，死掉的勇度会回来吗？古恩：“剧透提醒：起码在我手上，他不会死而复生。他的死亡是有意义的。”



　　网友问，如果迪士尼最终成功收购福斯，是否回对“银护3”的剧情有影响？古恩表示不会。



　　网友问，是否已经看过“复联3”《无限战争》的剧本，并请用3个词汇来形容一下。古恩表示他当然看过，因为他是“复联3”和“复联4”的执行制片人。对“3个词”的形容避而不谈。



　　有网友问古恩，2018年最期待的影片是什么。古恩的回答是《黑豹》。（居然不是《复仇者联盟3》



　　网友问，下一个非漫威项目是什么？古恩回答：“我正在制作一部低成本的电影。至于会不会导演，我也不清楚。我有这个想法，但一切还没确定。”

淘气的詹姆斯古恩

　　此前詹姆斯·古恩曾表示，《银河护卫队3》将会终结这个三部曲；这部电影很重要，因为它会影响MCU接下来的10年甚至20年中的新设定。不过关于该片的剧情，目前知晓的信息尚少，因为这与“复联3”“复联4”中“银护”队员的遭遇紧密关联。

　　《银河护卫队3》中，克里斯·帕拉特戴夫·巴蒂斯塔佐伊·索尔达娜布莱德利·库珀范·迪塞尔均将回归，而“螳螂妹”庞·克莱门捷夫由于人气兴旺，也会回归续集。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：Sa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 银护3 银河护卫队3 档期 漫威
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银河护卫队3

银河护卫队3 ()

-1.0

导演：詹姆斯·古恩

主演：伊丽莎白·德比齐

詹姆斯·古恩

詹姆斯·古恩

James Gunn

职业：导演 | 编剧

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