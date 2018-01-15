《银河护卫队3》确定于2020年上映。它将是三部曲的最终章。







（本文来自影视生活第一站 时光网）



















这似乎并不令人意外，因为此前漫威总裁凯文·费奇已经透露，《银河护卫队3》是漫威宇宙第四阶段中的一部，而2019年上映的“复联4”将会终结第三宇宙。











古恩还在答网友问中，回答了另外一些与“复联”、漫威以及自己有关的若干问题。有网友问，在下一部“银护”中，死掉的勇度会回来吗？古恩：“剧透提醒：起码在我手上，他不会死而复生。他的死亡是有意义的。”











网友问，如果迪士尼最终成功收购福斯，是否回对“银护3”的剧情有影响？古恩表示不会。











网友问，是否已经看过“复联3”《无限战争》的剧本，并请用3个词汇来形容一下。古恩表示他当然看过，因为他是“复联3”和“复联4”的执行制片人。对“3个词”的形容避而不谈。





















网友问，下一个非漫威项目是什么？古恩回答：“我正在制作一部低成本的电影。至于会不会导演，我也不清楚。我有这个想法，但一切还没确定。”













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