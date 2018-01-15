网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

中国观众不行？还是国产动画不行？

金马奖《大世界》4天不足200万票房

2018-01-15 17:06:01 来源：壹娱观察

制片人杨城说：“我觉得这个行业有一个很核心的规则，就是你只要一直在做好电影，你的机会一定是越来越大的。像《芳华》，放在几年前，你觉得它会像现在这么成功吗？”

　　金马奖最佳动画长片、首部入围欧洲三大电影节（戛纳、柏林、威尼斯）主竞赛单元动画长片，顶着这么多光环，《大世界》在上周五上映了。

　　令人有些意外的是，其首日排片占比只有2.3%，票房为64万。
 
　　截止壹娱观察（微信ID：yiyuguancha）发稿前，《大世界》上映4天，票房不足200万，其排片占比也已经下降到1.1%，这也就意味着，该片的票房几乎就要定格在这个数字了。
 
　　在此之前，国产动画电影的“低幼向”常被诟病为限制票房发展的主要原因之一，如今，一部质量经过认证的“成人向”的动画出世了，为什么中国的动画观众仍然没有走进影院？
 
 “成人世界”为何无法让更多人走进影院看动画片？
 
　　根据相关数据显示，《大世界》上映首日票房64.2万，排片占比为2.3%，由于首日票房表现欠佳，在上映的第二天，其排片占比迅速滑至1.6%，全国场次也从7000场急剧缩水至4700场。与票房数据形成鲜明对比的是，上映之前《大世界》在豆瓣上的想看人数却是远远超过《勇敢者游戏：决战丛林》《无问西东》等热门影片的。

　　为何如此多文艺青年关注的影片，在上映后却没了声音和票房？

　　济南百丽宫影城经理董文欣告诉壹娱观察，虽然电影的绘画风格很棒，但对“遇冷”的结果表示并不意外。她认为，观众没有走进影院，主要有以下三个原因：一个是大家对国产动画存在一定偏见，“很多人认为国产动画片就是低幼、不好看”；第二点就是观众心理上认识的差距，影片的现实题材故事与动画以往给人的“超现实”印象不符；另一个就是，动画片本身的营销做得不到位。

　　另一名院线排片经理则告诉记者，由于影片入围了不少电影节，因此“一开始也比较关注这个影片”，但是上映前的预售和排片数据来看，观众并不买单，因此在第一天整条院线也就排了6场，但是上座率很低，于是第二天整条院线便只剩3场了。

　　“现在国内的动画片主要还得是低幼型，小孩子喜欢可能才会有好的市场。如果是《大鱼海棠》类型的，宣发必须做得很好才行。这片子口味不对小孩子，宣发也没做好，很多观众都没注意到这部影片，影院和院线的排片自然难以跟上。”

　　《大世界》与传统国产动画最大的不同在于，它把一个现实题材故事高度还原到了动画中，是一部“成人向”的真人动画电影，这跟过往我们印象中《熊出没》、《喜羊羊》等“低幼向”的国产动画有所区别。
 
　　不过，这一区别也成为了观众们口碑分化的分水岭。
 
　　部分“不喜欢”这部电影的观众认为，这是一个像《疯狂的石头》感觉的故事，用真人拍就够了，而动画电影就应该讲像《寻梦环游记》《大护法》这样“梦幻的”，“不是现实生活中”的东西；而与之相反的意见，则是一众影评人、影迷对影片艺术水准的高度认可，认为其创造了国产动画电影在艺术上的一个新高峰。
 
　　制片人杨城向壹娱观察解释，要把这部电影拍成动画最主要的原因便在于“单纯讲这样一个故事，它就变得非常简单，但演变成动画的话，导演可以非常精准地去实现他的风格，而且这个风格里面是带着信息量和情绪的”。

 《大世界》剧照

　　事实上，正是因为认识到该片对于普通受众具有一定的接受门槛，《大世界》在前期路演的路线上也一直是以中国美术学院、中国传媒大学等高校为主，并希望从这群人中形成口碑发散。但是路演过后，通过数据平台“想看人数”和“短评区”的反馈，杨城很快意识到“效果并不好”。
 
　　加上团队也不想主创人员太辛苦，路演在进行到第五站之后便被暂停了。“可能一般的大学生没有那么容易去理解，它到底好在哪里”，杨城对于路演的效果，也有点疑惑。
 
　　在董文欣看来，这部电影并不仅是一部成人就能看得懂的电影，而是有了一定生活阅历的成人才能看懂的电影。影片台词中有相当一部分提到了哲学、人生观、宗教信仰等话题，这些学生并不能完全感受到。“我觉得它的受众应该是有过生活积淀的文艺片爱好者，大学生因为人生阅历的问题对影片的了解应该并不会很深。”
 
　　这也让董文欣想起来前几天做过的一场李睿珺导演的《告诉他们，我乘白鹤去了》放映，也是杨城作为制片人的作品，许多大学生和高中生会对李睿珺导演说，“不理解为何老人宁愿自杀也要土葬”。
 
　　“我就说，你们都是一群花，你们根本不懂果实落到地上的那种迫切的心。”
 

中国动画观众只能欣赏低幼的喜羊羊与精致的好莱坞？
 
　　“改写华语电影史很难，市场拓荒更难，无论如何，作为一部以独立动画的形式做的艺术电影，《大世界》会为后面这类好电影多铺一点路。”在上映三天后，面对这样的成绩，杨城在朋友圈写道。
 
　　事实上，他所说的拓荒并非夸大。在此之前，低龄儿童题材国产动画与好莱坞“合家欢”动画一直是国内动画市场的两大主流，面向成人的现实题材动画电影几乎就是一片荒地。而此次《大世界》则是与《大护法》捆绑宣传，意在共同打开成人动画市场大门。

　　数据显示，去年动画电影总票房近50亿元，仅占国产电影总票房8%，其中，国产动画票房仅占3成，进口动画电影票房占比7成，《寻梦环游记》 单片票房便占了动画电影总票房的23%。


　　当年轻人逐步成为票房主力军的时候，动画电影却并没有给予这个群体应有的关注。在《大圣归来》《大鱼海棠》等出现之前，卖座的国产动画要么是“低幼向”题材，要么是《熊出没》《喜羊羊》这些系列IP。正因其低幼向，这些电影往往都会在类似儿童节、暑期档这样的档期扎堆上映。
 
是中国公司不愿意投入去制作精良动画吗？

　　并不是。前有投资高达1.3亿元的《小门神》，却输给了同档期的《熊出没之熊心归来》，网上大量影评指出其剧情不连贯，而出品公司追光动画也通过微博回应，会引入更多编剧人才；后有老牌电影公司华谊兄弟主推，无论是投资还是豆瓣评分均高过了《大鱼海棠》的《摇滚藏獒》，然而，它还是以5亿的票房之差输给了同档期的《大鱼海棠》。

　　杨城认为，目前国产动画缺乏原创性也是市场发展受限的主要原因之一，“原创性是一个非常高的要求，可能不但很少有人做得到，也很少有人有这个意识，所以我们的本土作品难以形成成熟的风格和实现多样化”


　　“大家还停留在我们要去模仿好莱坞、迪士尼这个阶段，但其实我们和国外的差距不光是在动画制作层面的基础，还包括它们编剧的技巧，都是非常强的，像日本动漫，他们跟日本的文化是紧密相关的，但我们去模仿做出来，总觉得很怪。”

　　中国对迪士尼、日漫的向往无可厚非，与它们动辄几百人工业化流程土壤不同的是，中国土壤给动画人的滋养往往带着“孤单感”——无论是《大护法》还是《大世界》，创作者们往往会因为资金断链、缺乏同伴而选择孤军奋战，也因此，多数动画电影背后都有一个情怀故事的营销。

　　除了动画电影本身存在的问题之外，观众是否买单或许才是这个产业兴衰的决定性因素。近年来，相关数据显示，“国产动漫的消费人群往往以家庭消费为主”，而且是父母为孩子决定内容，而非“小手”拉“大手”的消费导向。可以说，新一代的观众并非对内容缺失判断力，更关键的一点，反而是对内容的包容力——“合家欢”固然喜闻乐见，但动画既然是一个“超现实”的世界，它也就不该只存在一种想象力。
 
　　杨城透露，他目前已经在和刘健导演合作下一部动画长片，依然是成人向的，当被问及是否担心市场表现再次失利，他回应道——

　　“我觉得这个行业有一个很核心的规则，就是你只要一直在做好电影，你的机会一定是越来越大的。像《芳华》，放在几年前，你觉得它会像现在这么成功吗？”


 

作者：二十三   编辑：汀

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 大世界 内地票房
关注时光网微信

相关电影/影人

大世界

大世界 (2017)

7.5

导演：刘健

主演：朱昌龙 曹恺

大鱼海棠

大鱼海棠 (2016)

6.7

导演：梁旋

主演：季冠霖 苏尚卿

熊出没之夺宝熊兵

熊出没之夺宝熊兵 (2014)

6.4

导演：丁亮

主演：张秉君 张伟

大护法

大护法 (2017)

7.7

导演：不思凡

主演：小连杀 图特哈蒙

西游记之大圣归来

西游记之大圣归来 (2015)

8.1

导演：田晓鹏

主演：张磊 林子杰

杨城

杨城

Yang Cheng

职业：制作人
显示更多∨

相关文章

会员评论 (16)

发表

本周热读

1

第75届金球奖红毯"黑衣秀"抗议性骚扰

梅姨朱莉加朵领衔 休叔锤哥等众男星黑衣声援

72
第75届金球奖颁奖典礼在洛杉矶比弗利希尔顿酒店举行，红..
2

只要吓不死，就往死里吓！

2017年惊悚恐怖佳片回顾

虽然2017年已经结束，但你未必已经看完这一年来所有的好..
3

如何看待《星战8》遭遇两极评价?

媒体盛赞vs粉丝抵制 "毁"经典才能生生不息

导演莱恩约翰逊用《星战8》绘出了一副独属于星战宇宙的..
4

盖尔加朵和"劳模姐"红毯谁最美？

评论家选择奖红毯多图来袭！甜茶呆萌出镜

41
第23届评论家选择奖红毯多图来袭，“劳模姐”杰西卡·查..
5

《复仇者联盟4》杀青！群星瓜分巨型灭霸

美队钢铁侠最后一场戏曝光 唐尼导演合影忙

13
《复仇者联盟4》宣布杀青，最后一天拍摄的“钢铁侠”小..

查看更多