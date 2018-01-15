制片人杨城说：“我觉得这个行业有一个很核心的规则，就是你只要一直在做好电影，你的机会一定是越来越大的。像《芳华》，放在几年前，你觉得它会像现在这么成功吗？”





令人有些意外的是，其首日排片占比只有2.3%，票房为64万。

截止壹娱观察（微信ID：yiyuguancha）发稿前，《大世界》上映4天，票房不足200万，其排片占比也已经下降到1.1%，这也就意味着，该片的票房几乎就要定格在这个数字了。

在此之前，国产动画电影的“低幼向”常被诟病为限制票房发展的主要原因之一，如今，一部质量经过认证的“成人向”的动画出世了，为什么中国的动画观众仍然没有走进影院？

“成人世界”为何无法让更多人走进影院看动画片？





为何如此多文艺青年关注的影片，在上映后却没了声音和票房？





济南百丽宫影城经理董文欣告诉壹娱观察，虽然电影的绘画风格很棒，但对“遇冷”的结果表示并不意外。她认为，观众没有走进影院，主要有以下三个原因：一个是大家对国产动画存在一定偏见，“很多人认为国产动画片就是低幼、不好看”；第二点就是观众心理上认识的差距，影片的现实题材故事与动画以往给人的“超现实”印象不符；另一个就是，动画片本身的营销做得不到位。





另一名院线排片经理则告诉记者，由于影片入围了不少电影节，因此“一开始也比较关注这个影片”，但是上映前的预售和排片数据来看，观众并不买单，因此在第一天整条院线也就排了6场，但是上座率很低，于是第二天整条院线便只剩3场了。









不过，这一区别也成为了观众们口碑分化的分水岭。

制片人杨城向壹娱观察解释，要把这部电影拍成动画最主要的原因便在于“单纯讲这样一个故事，它就变得非常简单，但演变成动画的话，导演可以非常精准地去实现他的风格，而且这个风格里面是带着信息量和情绪的”。





《大世界》剧照





事实上，正是因为认识到该片对于普通受众具有一定的接受门槛，《大世界》在前期路演的路线上也一直是以中国美术学院、中国传媒大学等高校为主，并希望从这群人中形成口碑发散。但是路演过后，通过数据平台“想看人数”和“短评区”的反馈，杨城很快意识到“效果并不好”。

加上团队也不想主创人员太辛苦，路演在进行到第五站之后便被暂停了。“可能一般的大学生没有那么容易去理解，它到底好在哪里”，杨城对于路演的效果，也有点疑惑。

在董文欣看来，这部电影并不仅是一部成人就能看得懂的电影，而是有了一定生活阅历的成人才能看懂的电影。影片台词中有相当一部分提到了哲学、人生观、宗教信仰等话题，这些学生并不能完全感受到。“我觉得它的受众应该是有过生活积淀的文艺片爱好者，大学生因为人生阅历的问题对影片的了解应该并不会很深。”

“我就说，你们都是一群花，你们根本不懂果实落到地上的那种迫切的心。”





中国动画观众只能欣赏低幼的喜羊羊与精致的好莱坞？

“改写华语电影史很难，市场拓荒更难，无论如何，作为一部以独立动画的形式做的艺术电影，《大世界》会为后面这类好电影多铺一点路。”在上映三天后，面对这样的成绩，杨城在朋友圈写道。

事实上，他所说的拓荒并非夸大。在此之前，低龄儿童题材国产动画与好莱坞“合家欢”动画一直是国内动画市场的两大主流，面向成人的现实题材动画电影几乎就是一片荒地。而此次《大世界》则是与《大护法》捆绑宣传，意在共同打开成人动画市场大门。









是中国公司不愿意投入去制作精良动画吗？





并不是。前有投资高达1.3亿元的《小门神》，却输给了同档期的《熊出没之熊心归来》，网上大量影评指出其剧情不连贯，而出品公司追光动画也通过微博回应，会引入更多编剧人才；后有老牌电影公司华谊兄弟主推，无论是投资还是豆瓣评分均高过了《大鱼海棠》的《摇滚藏獒》，然而，它还是以5亿的票房之差输给了同档期的《大鱼海棠》。





杨城认为，目前国产动画缺乏原创性也是市场发展受限的主要原因之一，“原创性是一个非常高的要求，可能不但很少有人做得到，也很少有人有这个意识，所以我们的本土作品难以形成成熟的风格和实现多样化”









“大家还停留在我们要去模仿好莱坞、迪士尼这个阶段，但其实我们和国外的差距不光是在动画制作层面的基础，还包括它们编剧的技巧，都是非常强的，像日本动漫，他们跟日本的文化是紧密相关的，但我们去模仿做出来，总觉得很怪。”





中国对迪士尼、日漫的向往无可厚非，与它们动辄几百人工业化流程土壤不同的是，中国土壤给动画人的滋养往往带着“孤单感”——无论是《大护法》还是《大世界》，创作者们往往会因为资金断链、缺乏同伴而选择孤军奋战，也因此，多数动画电影背后都有一个情怀故事的营销。





除了动画电影本身存在的问题之外，观众是否买单或许才是这个产业兴衰的决定性因素。近年来，相关数据显示，“国产动漫的消费人群往往以家庭消费为主”，而且是父母为孩子决定内容，而非“小手”拉“大手”的消费导向。可以说，新一代的观众并非对内容缺失判断力，更关键的一点，反而是对内容的包容力——“合家欢”固然喜闻乐见，但动画既然是一个“超现实”的世界，它也就不该只存在一种想象力。





“我觉得这个行业有一个很核心的规则，就是你只要一直在做好电影，你的机会一定是越来越大的。像《芳华》，放在几年前，你觉得它会像现在这么成功吗？”







