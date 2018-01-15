马克·斯特朗首次确认了他将在DC新片《沙赞》中扮演反派希瓦纳博士的消息，这位曾经在《绿灯侠》中扮演反派的英国男星为旧作鸣不平，同时还介绍了DC剧本加密防剧透的黑科技。













影片中扮演成年超级英雄沙赞的扎克瑞·莱维，以及小男孩比利的扮演者阿舍·安杰尔已经进组开始了拍摄前的训练工作。斯特朗透露他也将在近日飞往多伦多剧组参与拍摄，“我正像一个疯子一样训练，我就要飞过去跟特技替身团队见面了，我最近一直在带着威压训练，我想之后会有很多飞来飞去的戏要拍，我手里还会发电。”





《沙赞》由大卫·F·桑德伯格执导，日前已正式宣布定档2019年4月5日北美上映。