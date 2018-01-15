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英国男星马克·斯特朗
近日在采访中首次确认他已加盟《沙赞》
。眼下他正在为扮演片中反派角色希瓦纳博士进行“疯子一样的训练”。斯特朗还透露自己拿到的剧本经过防剧透黑科技加密处理：“如果你20秒不看，剧本内容就会变模糊，然后就得从头开始重读，所有东西都是加过水印而且可以追踪的
”。
马克·斯特朗对DC电影并不陌生，他曾经在2011年DC电影《绿灯侠》里扮演过反派角色——绿灯联盟的叛将塞尼斯托。提起这部超级英雄旧作，斯特朗表示：“我觉得（《绿灯侠》）是一部相当不错的电影，但是反响没有达到他们的期待。
我感觉自己跟DC宇宙还有未完成的工作，我扮演了一位相当邪恶的角色，他本来应该在第二部里变得更坏的，但续集泡汤了
，所以我觉得我在《沙赞》里还有继续这份事业的机会”。
《沙赞》是华纳旗下的新线影业与DC影业联合出品的影片，故事围绕13岁的小男孩比利展开，每当他喊出“沙赞（Shazam）”之名，就会瞬间被一道魔法闪电劈中，被赋予六位神灵的能力，变身具有成年体型的超级英雄沙赞。该片将是DCEU电影中少见的轻松喜剧风格。斯特朗形容《沙赞》“具有《飞越未来》的元素，也有《怪奇物语》的元素”。
影片中扮演成年超级英雄沙赞的扎克瑞·莱维，以及小男孩比利的扮演者阿舍·安杰尔已经进组开始了拍摄前的训练工作。斯特朗透露他也将在近日飞往多伦多剧组参与拍摄，“我正像一个疯子一样训练，我就要飞过去跟特技替身团队见面了，我最近一直在带着威压训练，我想之后会有很多飞来飞去的戏要拍，我手里还会发电。”
《沙赞》由大卫·F·桑德伯格执导，日前已正式宣布定档2019年4月5日北美上映。