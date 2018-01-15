《西游记之大圣归来》和《战狼2》在日本同周上映，尽管遗憾没有进入周末票房前十，但口碑不错，前者更在日本专业电影网站的口碑调查中拿下第三位。另外，《大圣归来》的上映规模远超《战狼2》。







（本文来自影视生活第一站 时光网）





























每一周，新作电影的上映初日，PIA网站调查队成员会在电影院门口向观众发放问卷，询问对影片的评价，结果体现在“新片初日满足度排行榜”榜单中。



