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“大圣”“战狼2”日本同周上映口碑佳

“大圣”上映规模大 观众评分入新片前三

2018-01-15 18:22:00 来源：Mtime时光网

《西游记之大圣归来》和《战狼2》在日本同周上映，尽管遗憾没有进入周末票房前十，但口碑不错，前者更在日本专业电影网站的口碑调查中拿下第三位。另外，《大圣归来》的上映规模远超《战狼2》。


（本文来自影视生活第一站 时光网） 
   
　　时光网讯 上周，有两部国产作品在日本上映，分别是国产动画《西游记之大圣归来》《战狼2》，尽管二者首周上映都没有进入周末票房前十位，但获得了不错的口碑。在日本专业电影网站“PIA电影生活”进行的“新片初日满足度排行榜”中，《大圣归来》以91.2分位列第三，《战狼2》以86.1分位列第七。


　　值得一提的是，该榜单信息显示，《大圣归来》在全日本151个电影院上映，规模远超《战狼2》的14个影院数量。

《大圣归来》日本预告

　　在该网站网友提交的影评中，一位网友写道，“与以前知道的《西游记》很不一样”，“这部作品是面向中国观众创作的，因此有些部分日本人不容易理解，需要提前做些功课”，但赞赏“作品完成度很高，适合与自家小朋友一起去观看”。

　　另有网友给《战狼2》评价道：“动作戏从头贯彻到尾，丝毫不给人喘息的机会。不得不说吴京很出色......看完电影就能明白如今中国在非洲的影响力有多大。”

《战狼2》日本预告片

　　入围“新片初日满足度排行榜”的其他影片中，动画片《剧场版 进击的巨人 咆哮的觉醒》获得冠军，德国电影《与生命有约》获得亚军，重启剧场版动画《魔神Z》紧跟《大圣归来》位列第四。第五和第六名分别是德国片《欢迎光临哈特曼一家》和时尚纪录片《Dries》，但这两部电影仅分别在个位数影院超小规模展映。

　　满意度排在《战狼2》之后的，是吕克·贝松编剧电影《盗潜黄金城》，该片同时进入周末票房榜前十位。排名第9、10两位的是日本电影《恶与假面的规则》《伊藤君A到E》

　　每一周，新作电影的上映初日，PIA网站调查队成员会在电影院门口向观众发放问卷，询问对影片的评价，结果体现在“新片初日满足度排行榜”榜单中。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：Sa

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关键词： 大圣归来 日本 口碑 国产动画
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