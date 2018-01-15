（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网讯
上周，有两部国产作品在日本上映，分别是国产动画《西游记之大圣归来》
和《战狼2》
，尽管二者首周上映都没有进入周末票房前十位，但获得了不错的口碑。在日本专业电影网站“PIA电影生活”进行的“新片初日满足度排行榜”中，《大圣归来》
以91.2分位列第三，《战狼2》
以86.1分位列第七。
在该网站网友提交的影评中，一位网友写道，“与以前知道的《西游记》很不一样”，“这部作品是面向中国观众创作的，因此有些部分日本人不容易理解，需要提前做些功课”，但赞赏“作品完成度很高，适合与自家小朋友一起去观看”。
另有网友给《战狼2》
评价道：“动作戏从头贯彻到尾，丝毫不给人喘息的机会。不得不说吴京很出色......看完电影就能明白如今中国在非洲的影响力有多大。”
入围“新片初日满足度排行榜”的其他影片中，动画片《剧场版 进击的巨人 咆哮的觉醒》获得冠军，德国电影《与生命有约》
获得亚军，重启剧场版动画《魔神Z》
紧跟《大圣归来》
位列第四。第五和第六名分别是德国片《欢迎光临哈特曼一家》
和时尚纪录片《Dries》，但这两部电影仅分别在个位数影院超小规模展映。
每一周，新作电影的上映初日，PIA网站调查队成员会在电影院门口向观众发放问卷，询问对影片的评价，结果体现在“新片初日满足度排行榜”榜单中。
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