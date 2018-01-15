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《英雄本色2018》三兄弟结局被改写

王大陆跟马天宇"争宠" 票房破10亿王凯送房？

2018-01-15 21:39:51 来源：Mtime时光网

《英雄本色2018》故事脉络与吴宇森版基本一致，王凯走深沉大哥的路线，马天宇饰演矛盾纠结的弟弟，变化最大的是王大陆，不同于周润发版的痞帅，王大陆更像暴力版的傻白甜，多场戏引发观众笑场。

（本文来自影视生活第一站 时光网）  

“不变的兄弟”版预告

　　时光网讯  丁晟执导的《英雄本色2018》今天在万达影城首映，相较吴宇森版，丁晟对三兄弟的结局做了改写和留白，还为三兄弟加入了感情戏。首映红毯上，王大陆一度调侃王凯：“（票房）10亿的时候大哥给我们买房，媒体见证了啊。”搞得王凯连说：“下一part。”

　　《英雄本色2018》的故事脉络与吴宇森的《英雄本色》基本一致，只不过把故事发生地挪到了一座海滨城市，多场追逐打斗戏份均在船上进行。王凯走深沉大哥的路线，马天宇饰演深爱大哥又矛盾纠结的弟弟，三兄弟中角色性格变化最大的是王大陆，不同于周润发版小马哥的痞帅，王大陆扮演的马柯更像暴力版的傻白甜，多场戏引发观众笑场。

　　其中有一场戏是王大陆对马天宇饰演的弟弟“心生嫉妒”，非要王凯“两个你选一个”，映后被观众评为“争宠”。对此王凯回应：“因为大陆这个角色从小是个孤儿，在他说出那句两个弟弟你选一个时，大家可能会觉得很好玩，可是我很心酸，我很怜爱他。他多么渴望有一个亲人，所以他在片中一直希望跟我拜把子，如果拜完把子，他天然就觉得有一个亲哥了。”

　　谈到与三位演员的合作，丁晟说他一直不希望王凯“太帅”，想让他更邪性一点；马天宇很怕开枪，导演在戏里一直提醒他“开枪开枪开枪”；而导演最放心的就是王大陆的对白，因为片中将他设定成了一个台湾的小混混，所以港台腔完全无压力。

　　对于拍摄《英雄本色2018》的难度，丁晟直言：“最难的部分仍是30年前那个版本，我现在看它还是很好，这个给我的压力是最大的。如果忘掉那些压力，整个的拍摄还是很顺利的。”

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 英雄本色2018 首映 王凯 王大陆 马天宇 丁晟 争宠
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