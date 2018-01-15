《英雄本色2018》故事脉络与吴宇森版基本一致，王凯走深沉大哥的路线，马天宇饰演矛盾纠结的弟弟，变化最大的是王大陆，不同于周润发版的痞帅，王大陆更像暴力版的傻白甜，多场戏引发观众笑场。

（本文来自影视生活第一站 时光网）

“不变的兄弟”版预告

《英雄本色2018》的故事脉络与吴宇森的《英雄本色》基本一致，只不过把故事发生地挪到了一座海滨城市，多场追逐打斗戏份均在船上进行。王凯走深沉大哥的路线，马天宇饰演深爱大哥又矛盾纠结的弟弟，三兄弟中角色性格变化最大的是王大陆，不同于周润发版小马哥的痞帅，王大陆扮演的马柯更像暴力版的傻白甜，多场戏引发观众笑场。

其中有一场戏是王大陆对马天宇饰演的弟弟“心生嫉妒”，非要王凯“两个你选一个”，映后被观众评为“争宠”。对此王凯回应：“因为大陆这个角色从小是个孤儿，在他说出那句两个弟弟你选一个时，大家可能会觉得很好玩，可是我很心酸，我很怜爱他。他多么渴望有一个亲人，所以他在片中一直希望跟我拜把子，如果拜完把子，他天然就觉得有一个亲哥了。”

谈到与三位演员的合作，丁晟说他一直不希望王凯“太帅”，想让他更邪性一点；马天宇很怕开枪，导演在戏里一直提醒他“开枪开枪开枪”；而导演最放心的就是王大陆的对白，因为片中将他设定成了一个台湾的小混混，所以港台腔完全无压力。

对于拍摄《英雄本色2018》的难度，丁晟直言：“最难的部分仍是30年前那个版本，我现在看它还是很好，这个给我的压力是最大的。如果忘掉那些压力，整个的拍摄还是很顺利的。”

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作者：王小羊 编辑：hello王小羊