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李冰冰《谜巢》首映又"玩坏"外国友人

凯南鲁兹体验中国婚礼"挑盖头" 红玫瑰蜘蛛成焦点

2018-01-16 08:32:29 来源：Mtime时光网

外国影星在中国宣传新片时受到的“花式待遇”再次升级。昨日，李冰冰主演的《谜巢》首映，去年新婚的凯南·鲁兹体验了一把中国婚礼的“挑盖头”，李冰冰说：“我觉得把老外都玩坏了。”

　　时光网讯  马特·达蒙写汉字、Baby Driver秀标准普通话、还有小李站在大麦丛中秒变农民伯伯……外国影星在中国宣传新片时受到的“花式待遇”再次升级。昨日，李冰冰主演的《谜巢》首映，去年新婚的凯南·鲁兹在现场穿上唐装，体验了一把中国传统婚礼的“挑盖头”，连李冰冰都忍不住说：“我觉得把老外都玩坏了，老外都一脸懵了，不知道什么意思。”

　　片中，李冰冰饰演的嘉与凯南·鲁兹饰演的探险队长雷德利为救吴尊深入地宫打怪，他们之间的感情也经历了从相互diss到彼此依赖的过程。而在戏外，两人也是默契十足，李冰冰更是直言初见凯南·鲁兹觉得仿佛看到了真人版“美国队长”。

　　在去年，凯南·鲁兹宣布了自己的婚讯，在发布会上，也专门让他感受了一次中国传统婚礼。李冰冰先是帮凯南·鲁兹穿上唐装，接着上演“挑盖头”的戏码，三“撩”凯南·鲁兹，当最后被李冰冰掀开盖头后，凯南·鲁兹还激动地高呼“Yes”！可以说是相当入戏。

　　在电影《谜巢》中，李冰冰饰演的嘉是一位剧毒生物学博士，与蜘蛛、毒蛇这样有毒生物打交道可以说是家常便饭，在拍摄时直接手拿毒蛇挤出毒液也是不在话下。而拍完《谜巢》，李冰冰表示自己爱上了“蜘蛛”，甚至还养了一只蜘蛛作为宠物。

　　在发布会上，这只名叫“火龙果”的红玫瑰蜘蛛也惊喜现身，李冰冰大胆与“火龙果”互动，让它爬到了自己的胳膊上，引来现场连连惊呼。吴尊也在一旁也饶有兴趣地加入，还笑着大呼“它想要亲我”。

　　一向给人帅气形象的吴尊，此次也有突破，不仅要在风沙地宫中摸爬滚打，还要化满咬伤特效妆被蛛丝缠绕全身。当被问到会不会担心特效妆太逼真吓坏neinei和Max时，吴尊表示：“我有一次带着特效妆与Max视频，把他吓得扔了手机。但是因为他很喜欢蜘蛛，所以我会带他去看。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 谜巢 李冰冰 凯南鲁兹 吴尊 首映 被玩坏
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