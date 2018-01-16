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又传杰克·吉伦哈尔要接替大本演蝙蝠侠？

新三部曲依然是DCEU一部分 讲述独立故事

2018-01-16 08:12:08 来源：Mtime时光网

外网又有新消息放出，称一旦大本决定彻底退出不演蝙蝠侠，杰克·吉伦哈尔就会顶上，不过这一切都没有实锤。
（本文来自影视生活第一站 时光网）



　　时光网讯　杰克·吉伦哈尔的名字和“蝙蝠侠”联系在一次，也不是第一次了，我们11月份就报道过。马特·里夫斯《蝙蝠侠》新三部曲男主角人选还没有定，但近日有了最新传言，一旦“大本”本·阿弗莱克彻底放弃穿上黑斗篷，老吉就是最终的卡司。据Revenge of the Fans网站主编Mario-Francisco Robles的消息源称，

　　“吉伦哈尔可能会是蝙蝠侠。阿弗莱克还没完全退出，这就是问题所在，他还有合约在身，但片方已经不喜欢他了。如果大本离开，老吉就会进来，有点儿像个奇怪的网。这些人都知道他们控制着彼此的命运。”

粉丝P图

　　对于华纳和大本来说，他们已经纠结了好久，也许分道扬镳是最好的选择？大本出演的蝙蝠侠还是不错的，算是差强人意，甚至如果在编剧写得非常好的三部曲独立影片中，会表现得更加优秀。不过自打DCEU建立以来，大本就一直在承受着不少负面的评价，如果他真的不想演了，也可以让人理解。

　　Mario同时也称，马特的三部曲依然会是DCEU的一部分，只不过是会讲述独立的故事。

　　老吉也是演技扎实的戏骨，若要来出演的话，看看粉丝P的图，应该会很不错。也许在DCEU中，大本会只当导演不演戏？毕竟很久以前就是这么计划的。无论“老吉要出演”这一言论是不是粉丝YY，无论最终这一角色的人选是大本、老吉还是呼声也很高的乔·哈姆，让我们静观其变吧。等待得心急的粉丝们只能像飞蛾扑火一般，有一点儿消息就往上冲，哪怕也知道不是实锤。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：Dick Grayson

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 杰克·吉伦哈尔 本·阿弗莱克 蝙蝠侠 DCEU
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蝙蝠侠

蝙蝠侠 ()

-1.0

导演：马特·里夫斯

主演：本·阿弗莱克

杰克·吉伦哈尔

杰克·吉伦哈尔

Jake Gyllenhaal

职业：演员 | 制作人
本·阿弗莱克

本·阿弗莱克

Ben Affleck

职业：演员 | 制作人
马特·里夫斯

马特·里夫斯

Matt Reeves

职业：导演 | 编剧
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