（本文来自影视生活第一站 时光网）

“吉伦哈尔可能会是蝙蝠侠。阿弗莱克还没完全退出，这就是问题所在，他还有合约在身，但片方已经不喜欢他了。如果大本离开，老吉就会进来，有点儿像个奇怪的网。这些人都知道他们控制着彼此的命运。”





粉丝P图 对于华纳和大本来说，他们已经纠结了好久，也许分道扬镳是最好的选择？大本出演的蝙蝠侠还是不错的，算是差强人意，甚至如果在编剧写得非常好的三部曲独立影片中，会表现得更加优秀。不过自打DCEU建立以来，大本就一直在承受着不少负面的评价，如果他真的不想演了，也可以让人理解。





Mario同时也称，马特的三部曲依然会是DCEU的一部分，只不过是会讲述独立的故事。







