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时光网讯 杰克·吉伦哈尔
的名字和“蝙蝠侠”联系在一次，也不是第一次了，我们11月份就报道过。马特·里夫斯
的《蝙蝠侠》
新三部曲男主角人选还没有定，但近日有了最新传言，一旦“大本”本·阿弗莱克
彻底放弃穿上黑斗篷，老吉就是最终的卡司。据Revenge of the Fans网站主编Mario-Francisco Robles的消息源称，
“吉伦哈尔可能会是蝙蝠侠。阿弗莱克还没完全退出，这就是问题所在，他还有合约在身，但片方已经不喜欢他了。如果大本离开，老吉就会进来，有点儿像个奇怪的网。这些人都知道他们控制着彼此的命运。”
对于华纳和大本来说，他们已经纠结了好久，也许分道扬镳是最好的选择？大本出演的蝙蝠侠还是不错的，算是差强人意，甚至如果在编剧写得非常好的三部曲独立影片中，会表现得更加优秀。不过自打DCEU建立以来，大本就一直在承受着不少负面的评价，如果他真的不想演了，也可以让人理解。
Mario同时也称，马特的三部曲依然会是DCEU的一部分，只不过是会讲述独立的故事。
老吉也是演技扎实的戏骨，若要来出演的话，看看粉丝P的图，应该会很不错。也许在DCEU中，大本会只当导演不演戏？毕竟很久以前就是这么计划的。无论“老吉要出演”这一言论是不是粉丝YY，无论最终这一角色的人选是大本、老吉还是呼声也很高的乔·哈姆
，让我们静观其变吧。等待得心急的粉丝们只能像飞蛾扑火一般，有一点儿消息就往上冲，哪怕也知道不是实锤。
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