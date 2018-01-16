小红莓乐队主唱桃乐丝于当地时间周一在伦敦去世，年仅46岁，爱尔兰总统发文表达哀悼。







（本文来自影视生活第一站 时光网）









小红莓名曲Dreams官方MV 而值得注意的是，去年乐队重启欧洲巡演之后的5月份，桃乐丝就因为健康问题而取消了计划，当时她被诊断患上了躁郁症。 发言人称小红莓乐队曾经在伦敦有过短暂录音，此外并没有更多内容透露。





爱尔兰总统发文哀悼







在桃乐丝去世的消息公布后，爱尔兰总统迈克尔·希金斯发表了声明表达悲痛，他写道“她和小红莓乐队对于爱尔兰乃至世界摇滚乐来说都具有深远的影响。而对于支持和喜欢爱尔兰音乐的人们，以及对于爱尔兰音乐和艺术而言，她的离世是一种莫大的损失。”





小红莓名曲Zombie官方MV 小红莓乐队，又名卡百利乐队，1990年代成立于爱尔兰利默里克（Limerick）。他们与U2、恩雅(Enya)并称“爱尔兰国宝级艺人”，被誉为是带领爱尔兰音乐走向世界的重要力量，也是爱尔兰历史上最伟大的另类摇滚乐队之一。乐队专辑的全球销量超过4000万张，在世界各地也拥有亿万歌迷。





乐队最初的名字Cranberries Saw Us源自一出以小红莓酱(Cranberry Sauce)为主题的歌剧。但在主唱桃乐丝加入后改名为The Cranberries。

















小红莓第二张专辑《No need to Argue》是乐队的颠覆之作 小红莓乐队的第二张专辑《No Need to Argue》是乐队的巅峰制作，全球销量超过1200万张，主打歌《Zombie》成为了乐队最经典的歌曲之一，被多次翻唱，其中李宇春翻唱的版本被内地听众熟知。

小红莓乐队一共发行了7张录音室专辑，但长期巡演导致桃乐丝身心俱疲与内部冲突，2004年后一度休团暂时解散，桃乐丝尝试个人发展，先后发行了两张个人专辑，不过反响一般。





2009年小红莓乐队宣布重启，他们曾经于2011年7月28日来到北京五棵松中心举办巡演演出，让很多中国乐迷在现场感受到音乐的魅力。当天桃乐丝身穿黑西装搭配喇叭裤的复古造型十分帅气，她当天演唱了《dying in the sun》、《Analyse》、《Animal Instinct》等20余首曲目，让歌迷直呼找回了青春的记忆。

2011年7月28日，桃乐丝在北京演唱会

值得一提的是，桃乐丝在演唱《Salvation》时倒过来模仿“粉丝”王菲，戴上一顶印第安酋长的头饰，这是王菲在1998年个唱上的造型，引发观众阵阵掌声和笑声。那首经典的《Zombie》更是引发全场起立大合唱。当天网友纷纷在微博上传王菲也低调现身前去为偶像捧场。

桃乐丝在2011年北京演唱会 小红莓乐队对超女冠军李宇春同样影响颇深。李宇春在2005年超女决赛舞台上演绎过的这首《Zombie》，原唱带有鲜明的爱尔兰民族独立意识，主唱桃乐丝则一改空灵美妙的歌喉，用呐喊的摇滚摆明自己的思想和立场

这些年小红莓乐队在世界各地拥有亿万歌迷。2017年5月，因为桃乐丝的健康原因，乐队的欧洲和北美巡演先后取消。2017年7月14日，小红莓乐队原本计划再度登台五棵松举办演唱会，同样因为桃乐丝的健康问题未能成行。





小红莓乐队其他三位成员，得知消息后通过官方账号表示悼念：“对于我们的朋友桃乐丝的离开，非常震惊。很荣幸我们能够从1989年小红莓乐队组建开始，就成为她生命中的一部分。今天这个世界失去了一个真正的艺术家。”





2017年9月，高晓松和小红莓乐队主唱桃乐丝，以及吉他手Noel





国内著名音乐人高晓松今天在微博发文悼念桃乐丝，“终成永诀”，他回忆起去年9月曾经他和桃乐丝以及乐队吉他手的会面，“Dolores的背伤基本好了，她希望11月能来中国巡回。她很喜欢中国，说中国给她的感觉像一只猫。”高晓松在接受媒体采访时透露，他是在美国看新闻刚刚得知桃乐丝去世的消息，并且他也第一时间告诉了王菲。

桃乐丝的最后一篇个人推特，她巧合地说“bye bye” 巧合的是，桃乐丝的最后一篇个人推特，停留在2018年1月4日，她抱着自己的猫说“bye bye”，十几天后，她也和这个凡嚣尘世告别了。





Never grow old，这是小红莓乐队被大家喜欢的一首老歌，愿在天堂的桃乐丝永远年轻不老，永远自在歌唱。

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