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《马戏之王》戏服设计"可登时尚杂志"

服装设计手稿首曝光 "看着帅气是唯一法则"

2018-01-16 09:51:47 来源：Mtime时光网

《马戏之王》曝光了一组珍贵的服装设计手稿，七张手稿中可以看到剧中人物的经典造型，也能窥见到经典的美国十九世纪复古风，融合了古典和现代风格，而不是只去刻板地还原历史。
　　时光网讯  由二十世纪福斯电影公司出品，博纳影业集团投资，迈克尔·格雷西执导，“狼叔”休·杰克曼、扎克·埃夫隆、金球奖最佳女主角米歇尔·威廉姆斯、丽贝卡·弗格森、赞达亚出演的电影《马戏之王》将于2018年2月1日在全国公映。

　　日前，第8届音乐制作人工会奖提名揭晓，《马戏之王》获两项提名，影片入围电影类最佳音乐制作奖，主题曲《This is Me》入围最佳电影歌曲奖，足见电影实力与品质。影片既有劲歌热舞元素更有励志动人的故事，将会是年度不可错过的合家欢电影。

　　今日影片曝光了一组珍贵的服装设计手稿，七张手稿中可以看到剧中人物的经典造型，也能窥见到经典的美国十九世纪复古风，原汁原味的设计感扑面而来，让人更加期待正片之中将会呈现出怎样华丽的视觉盛宴。

珍贵手稿首次曝光  倾情打造不一样的十九世纪

　　《马戏之王》取材自真人真事，休·杰克曼在片中饰演“马戏团鼻祖”、传奇人物P.T.巴纳姆。故事讲述了巴纳姆从一个无名小卒，一步步变成了将欢乐与勇气融入至表演中，将希望散播至全世界的大师。

　　全片的故事背景都发生在十九世纪，如何与其他同背景的影片服装区分开成了设计的关键。为《马戏之王》担任服装设计的是凭借《烛台背后》获得艾美奖的服装设计师埃伦·米罗伊尼克。她表示这部电影是她一生最具创意的挑战。这次曝光的七张手稿里，我们就能看到设计师精心根据每个人物的身材和性格特色量体裁衣：休·杰克曼的修身燕尾服、“胡子夫人”的夸张裙摆、赞达亚的热辣丝网、扎克·埃夫隆的礼帽拐杖……每一个都充满独特的设计风格，百分百还愿了十九世纪的经典款式，米罗伊尼克同时也为戏服增加了许多浪漫色彩，“希望观众可以沉浸在喜悦和爱情的氛围中”。

融合古典和现代风格 主演怒赞“可以登上时尚杂志”

　　服装设计师埃伦·米罗伊尼克曾经在采访中透露：“我们采用了更梦幻的手法，让影片看起来更像是时尚大片。”米罗伊尼克成功地实现了这个效果，从前期曝光的预告和剧照中我们就能感受到扑面而来的华丽画风，影片的每一个截图都可以被当做时尚杂志插画。片中所有的男演员都穿着修身的夹克、高腰细腿裤，贴身的马甲和剪裁讲究的英式称身。米罗伊尼克特别阐述过她的设计思路：“看起来帅气就对了，这是唯一的规则。”

　　现代观众完全不用担心十九世纪的画风太过老派，《马戏之王》从音乐到服装都完美融合了古典和现代风格，充分考虑到了现代观众的审美偏好，而不是只去刻板地还原历史。主演之一瑞贝卡·弗格森在试装的时候就赞叹道：“埃伦设计的服装可以登上下个月的《ELLE》或《VOGUE》杂志，真的太时髦了。”

　　精美的服装设计是只是《马戏之王》的一个侧面，就在上周刚刚结束的金球奖颁奖礼上，影片还斩获了一枚最佳原创歌曲的大奖。无论从服装、美术还是音乐等各个方面，《马戏之王》都是大师手笔，将带你走进一场国际顶尖水准的大秀。

　　据悉，《马戏之王》将经由IMAX专利的DMR（数字原底翻版）技术制作为IMAX版本，于2月1日登陆全国近500家IMAX影院，此外影片还将有中国巨幕、DOLBY ATMOS、GDC临境音、DBOX、4DX制式。

   编辑：Joker

关键词： 马戏之王
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