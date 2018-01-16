时光网讯
今日，犯罪动作电影《24小时：末路重生》
曝光终极预告及海报，该片由伊桑·霍克
和许晴
领衔主演，将于1月26日上映。预告中，职业杀手特拉维斯被组织背叛，失去家庭和生命，却又被迫复活，而国际刑警琳的儿子被组织绑架生死未卜，陷入绝境的两人开始共同杀敌的复仇与解救之路。
在曝光的终极版预告中，神秘犯罪组织“红山”逐渐浮出水面。伊桑·霍克饰演的职业杀手特拉维斯·康拉德本是组织一员，却被背叛被弃用，更失去家人与未来，甚至死后也被迫复活24小时去解决未完成的任务；而许晴饰演的国际刑警因对“红山”产生威胁，导致其儿子被组织绑架。陷入绝境的两人自此开始共同杀敌的复仇与解救之路。
伊桑·霍克和许晴强强联合，杀手飞车撞人强势碾压，刑警精准狙击毫不留情，警匪CP轮番上演残酷直接的枪械交战与极速飞车战。劲猛惊险的打斗场面与强烈充沛的感情对抗，使电影《24小时：末路重生》
多了一层信念感。
随终极版预告一同曝光的，还有一版终极海报。海报中警匪CP占据画面的上半部分，伊桑·霍克一反之前强硬的感觉，面色沉郁忧伤，似在怀念与家人一同的日子；而许晴的眼神则越发犀利，持枪的手力道十足，表现出对“红山”组织的万分仇恨；而海报下方代表“红山”组织的反派，利亚姆·坎宁安饰演的组织高层一脸阴郁狡诈之色，仿佛正在谋划某项巨大的阴谋，保罗·安德森饰演的职业杀手则双手端枪，尽职尽责的扮演组织的保卫者。
编辑：隐饮