《24小时末路重生》曝终极海报预告 伊桑·霍克和许晴强强联合，警匪CP轮番上演残酷的枪械交战与极速飞车战。该片将于1月26日上映。





在曝光的终极版预告中，神秘犯罪组织“红山”逐渐浮出水面。伊桑·霍克饰演的职业杀手特拉维斯·康拉德本是组织一员，却被背叛被弃用，更失去家人与未来，甚至死后也被迫复活24小时去解决未完成的任务；而许晴饰演的国际刑警因对“红山”产生威胁，导致其儿子被组织绑架。陷入绝境的两人自此开始共同杀敌的复仇与解救之路。





随终极版预告一同曝光的，还有一版终极海报。海报中警匪CP占据画面的上半部分，伊桑·霍克一反之前强硬的感觉，面色沉郁忧伤，似在怀念与家人一同的日子；而许晴的眼神则越发犀利，持枪的手力道十足，表现出对“红山”组织的万分仇恨；而海报下方代表“红山”组织的反派，利亚姆·坎宁安饰演的组织高层一脸阴郁狡诈之色，仿佛正在谋划某项巨大的阴谋，保罗·安德森饰演的职业杀手则双手端枪，尽职尽责的扮演组织的保卫者。





编辑：隐饮