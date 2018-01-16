《妖猫传》东京开启首映，导演陈凯歌携张榕容与染谷将太、阿部宽、松坂庆子、火野正平及原著作者梦枕貘、制片人陈红一同亮相，主创前往真言宗宗派佛法圣地——高野山东京别院，举行了祈福仪式。





围绕《妖猫传》六年创作的台前幕后，主创们分享了点点滴滴，希望电影能够带给日本观众不一样的视觉奇观，感受大唐盛世的魅力。而日本观众和媒体在观影过后，也纷纷给予热情盛赞，惊叹奇幻盛唐的华丽宏伟，更有不少观众表示对电影中唐文化、服饰、建筑等细节产生了浓厚的兴趣，“看到电影里打造出的一座唐城，才感觉到作为观众的自己，能够在银幕上跟历史中出现的人物一起回到唐朝，真的很幸福。”





首映礼当天，《妖猫传》主创嘉宾率先前往真言宗宗派佛法圣地——高野山东京别院，举行了别具风格的祈福仪式，而后在影院与台下近700名观众及媒体交流时，导演陈凯歌和原著作者梦枕貘先生在谈到盛唐文化，均表示当初很想拍这部电影，是因为两位一样都很喜欢唐朝这个时代，而了不起的唐朝不仅仅是中国的，更是亚洲的、世界的，它的开放性、包容性和多元性能够吸引更多热爱文化、促进交流的国际友人，希望大家通过这部电影看到一个不一样的大唐盛世。





陈凯歌则感慨道，“我们用六年修建了一座城，种下两万棵树，等待他们长大，又在这里拍摄了五个月，用一年的时间做后期，今天带着电影在这里跟大家见面，也要感谢所有参与制作的工作人员，允许我用这样的笨办法拍摄。有朋友曾问我，电影对我来说意味着什么，我说好的电影是一朵盛开的花，风把这朵花的花粉吹向空中，彷佛种子落在了有心人的心里，终有一天会开花。希望今天这部电影，既是风也是种子，最后落进大家的心里。”





电影中出演空海的染谷将太在发布会上被问到拍戏时使用中文台词是否有障碍，他表示因为是在非常充分的准备下拍摄，导演以及配合的演员黄轩都给自己提供了很大的帮助，同样本着艺术无国界的目标，大家内心某些东西是一致的，所以整个拍摄下来都非常顺利。





作为在日本也很有影响力的杨玉环，演员张榕容在发布会上也畅谈了自己对这一角色的理解，在拍摄极乐之宴那场戏时，一开始会很不习惯自己的贵妃身份，但整个拍摄中一直在努力，希望日本观众能够喜欢她塑造的杨贵妃形象。





另外日本演员阿部宽、松坂庆子以及火野正平在谈到角色时，三位实力派演员表示感谢陈凯歌导演对自己的帮助，从导演身上他们看到了执着于艺术的匠人精神，希望大家能够通过这部电影看到当时大唐的文化昌盛，也促进如今的中日文化交流。





据悉，电影将于2月24日在日本全国上映。

编辑：Joker