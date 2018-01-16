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动画《狗狗的疯狂假期》定档2月2日

"狗狗总动员"攻占寒假 萌犬奥兹自由奔跑

2018-01-16 10:10:24 来源：Mtime时光网

萌犬动画电影《狗狗的疯狂假期》宣布定档，将于2月2日上映，预告中所有萌犬悉数出镜，小猎犬奥兹率领众萌犬为自由奔跑，并最终重回主人身边。
       

《狗狗的疯狂假期》“狗狗总动员”版预告

时光网讯 萌犬动画电影《狗狗的疯狂假期》宣布定档，将于2月2日正式与内地观众见面。今日，影片首曝预告，勇敢的小猎犬奥兹率领着它的一众小伙伴们为自由奔跑，并最终重回主人身边。

       此次发布的预告中，受欢迎程度爆灯的所有萌犬悉数出镜，小猎犬、吉娃娃、雪纳瑞……Q萌十足、造型百变的角色牢牢吸引住了小朋友们的目光。从预告片中可以看出“萌犬团”似乎遇到了大麻烦，纵使它们脑洞大开却仍状况百出、囧事不断，而小猎犬奥兹甚至在一场竞技中担负了全部小伙伴的命运，它们最终将如何重回主人身边，值得期待。

       电影《狗狗的疯狂假期》不仅情节生动童趣同时正能量爆棚，影片中机智的奥兹不仅带领“萌犬团”为自由奔跑，更提醒大家无论身在何处，都不要忘记自己是谁。这一触动心灵的箴言瞬间唤起了众狗狗们对主人深藏多年的思念，往日的回忆不断涌现，更坚定了它们回家的决心。

       该片曾成功入围欧洲最具影响力的电影大奖之一——戈雅奖，并获得“最佳动画片”和“最佳音效”两项大奖提名，在全球多个国家和地区上映后收获了影迷的一致好评，在韩国上映当周就挤进了票房前十，力压《极限特工：终极回归》《降临》两大好莱坞大制作。众多父母都纷纷带领着孩子走进影院观看这部动画佳作。

       电影《狗狗的疯狂假期》即将于2月2日与内地观众见面。

   编辑：隐饮

关键词： 狗狗的疯狂假期 定档 预告
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