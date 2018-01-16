萌犬动画电影《狗狗的疯狂假期》宣布定档，将于2月2日上映，预告中所有萌犬悉数出镜，小猎犬奥兹率领众萌犬为自由奔跑，并最终重回主人身边。





此次发布的预告中，受欢迎程度爆灯的所有萌犬悉数出镜，小猎犬、吉娃娃、雪纳瑞……Q萌十足、造型百变的角色牢牢吸引住了小朋友们的目光。从预告片中可以看出“萌犬团”似乎遇到了大麻烦，纵使它们脑洞大开却仍状况百出、囧事不断，而小猎犬奥兹甚至在一场竞技中担负了全部小伙伴的命运，它们最终将如何重回主人身边，值得期待。













编辑：隐饮