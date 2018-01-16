网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

妻夫木聪演《唐探2》竟是张震牵线

拍“刺客聂隐娘”时成好友 唐探铁粉张震力荐

2018-01-16 10:13:49 来源：Mtime时光网

在接到《唐探2》邀约后，对中国市场不太熟悉的妻夫木聪先去询问了拍摄《刺客聂隐娘》时结识的好朋友张震。没想到张震是《唐探1》的“铁粉”，极力推荐他“一定要去演”，帮他下定了决心。

　　时光网讯  由陈思诚编剧、执导的喜剧探案系列电影《唐人街探案2》将于2018大年初一（2月16日）上映。在日前曝光的预告中，除了有第一部的原班演员王宝强刘昊然肖央外，日本著名演员妻夫木聪的加盟让人惊喜，而他能出演多亏了“红娘”张震牵线。

　　原来，在接到《唐人街探案2》的邀约后，对中国的电影市场不太熟悉的妻夫木聪先去询问了拍摄《刺客聂隐娘》时结识的好朋友张震。没想到张震是《唐探1》的“铁粉”，极力推荐他“一定要去演”，帮他下定了决心。

　　这也让与张震并不相识，但“仰慕”张震已久的陈思诚既意外又开心，他透露“一直很想认识张震，想跟他合作，没想到他先帮了我这么大的忙”。妻夫木聪也对“红娘”表示感谢：“拍完后光看监视器小画面都觉得电影很意思，非常开心能够参演《唐探2》。”

　　据悉，《唐人街探案2》在世界观上有了极大升级，王宝强、刘昊然这对“唐人街神探”将在纽约参加一场“世界名侦探大赛”，与来自世界各国的侦探一起破解谜案。

　　妻夫木聪饰演“世界名侦探排行榜”上第三名的日本“浪子神探”野田昊。刘昊然饰演的秦风则排名第二，据悉两人在影片中会展开一番脑力巅峰对决。在目前曝光的预告中，妻夫木聪一身红色西装，配上自恋的表情，喜感满满，和以往角色有着不小的反差。

   编辑：hello王小羊

关键词： 唐探2 妻夫木聪 张震 陈思诚
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

唐人街探案2

唐人街探案2 (2018)

0.0

导演：陈思诚

主演：王宝强 刘昊然

妻夫木聪

妻夫木聪

Satoshi Tsumabuki

职业：演员
张震

张震

Chang Chen

职业：演员 | 导演
陈思诚

陈思诚

Sicheng Chen

职业：导演 | 演员 | 编剧 | 制作人
显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

只要吓不死，就往死里吓！

2017年惊悚恐怖佳片回顾

虽然2017年已经结束，但你未必已经看完这一年来所有的好..
2

盖尔加朵和"劳模姐"红毯谁最美？

评论家选择奖红毯多图来袭！甜茶呆萌出镜

41
第23届评论家选择奖红毯多图来袭，“劳模姐”杰西卡·查..
3

《复仇者联盟4》杀青！群星瓜分巨型灭霸

美队钢铁侠最后一场戏曝光 唐尼导演合影忙

13
《复仇者联盟4》宣布杀青，最后一天拍摄的“钢铁侠”小..
4

穿越了！《复联4》新片场照复刻"纽约大战"

"美队"克里斯·埃文斯片场笑得浪荡

10
让时间穿越吧！
5

2017年全球最好看的电视剧都在这里

美剧迎黄金时代 韩剧吹正义之风

在过去的2017年，美剧迎来了它的黄金时代，而韩剧则在不..

查看更多