在接到《唐探2》邀约后，对中国市场不太熟悉的妻夫木聪先去询问了拍摄《刺客聂隐娘》时结识的好朋友张震。没想到张震是《唐探1》的“铁粉”，极力推荐他“一定要去演”，帮他下定了决心。

时光网讯 由陈思诚编剧、执导的喜剧探案系列电影《唐人街探案2》将于2018大年初一（2月16日）上映。在日前曝光的预告中，除了有第一部的原班演员王宝强、刘昊然、肖央外，日本著名演员妻夫木聪的加盟让人惊喜，而他能出演多亏了“红娘”张震牵线。

原来，在接到《唐人街探案2》的邀约后，对中国的电影市场不太熟悉的妻夫木聪先去询问了拍摄《刺客聂隐娘》时结识的好朋友张震。没想到张震是《唐探1》的“铁粉”，极力推荐他“一定要去演”，帮他下定了决心。

这也让与张震并不相识，但“仰慕”张震已久的陈思诚既意外又开心，他透露“一直很想认识张震，想跟他合作，没想到他先帮了我这么大的忙”。妻夫木聪也对“红娘”表示感谢：“拍完后光看监视器小画面都觉得电影很意思，非常开心能够参演《唐探2》。”

据悉，《唐人街探案2》在世界观上有了极大升级，王宝强、刘昊然这对“唐人街神探”将在纽约参加一场“世界名侦探大赛”，与来自世界各国的侦探一起破解谜案。

妻夫木聪饰演“世界名侦探排行榜”上第三名的日本“浪子神探”野田昊。刘昊然饰演的秦风则排名第二，据悉两人在影片中会展开一番脑力巅峰对决。在目前曝光的预告中，妻夫木聪一身红色西装，配上自恋的表情，喜感满满，和以往角色有着不小的反差。



编辑：hello王小羊