李易峰携手奥斯卡影帝迈克尔·道格拉斯联袂主演的电影《动物世界》发布海报，首次透露了李易峰在影片中的角色造型。





色彩对撞虚实相交 李易峰首次曝光角色造型引人遐想





作为首个提前锁定2018年暑期档的真人电影，《动物世界》从海报中就带来了别样的惊喜。此次发布的“峰”彩“司”裂版海报中，李易峰在天台上向前奔跑，眼神坚定，身后色彩对撞形成模糊的小丑形象，两个形象背向相冲，好似前往不同的方向，却又虚实交融构成同一个世界，设计新奇有趣，悬念感更强。





同时此次曝光的“峰”彩“司”裂版海报也是李易峰在《动物世界》中首次曝光角色造型，整体海报也更趋向奇幻风格。极具工业化风格的天台、颗粒感极强的小丑造型、扑克牌飘落带来的失重感与海报整体奇幻的色调共同营造出了一个别样的动物世界。实体人物角色和虚幻小丑形象相反对冲，这里面又有怎样的特殊含义，哪一个才是真实的他，还有更多的信息值得期待。





“峰”彩“司”裂版海报延续悬念 动物世界重磅揭秘预告即将登场





此次海报与之前发布的开机海报、杀青海报、“登场版”海报都有着相关的承接性，每张海报上揭露的元素都在下一版海报中有更深的体现，悬念层层叠加。杀青海报里的“小丑”猩猩与开机海报中的猩猩影子遥相呼应，更变成广告出现在了“登场版”海报小丑后面的地铁背景里。除此之外，“峰”彩“司”裂版海报同样体现了“登场版”海报中的怪兽元素，怪兽从纸面上的图画变为实体融入海报画面，重要道具之一的纸牌也从“登场版”海报里平铺在地铁座位上，散落到“峰”彩“司”裂版海报里郑开司的身边，预示着还未确定的未来。





有趣的是，四套海报里小丑形象贯穿始终，从“小丑”猩猩开始，到最终虚幻对撞里的小丑轮廓，它之于郑开司到底是何意义？始终散落在身边的扑克牌、隐藏在暗处的怪兽形象、动物世界的最终法则究竟如何，谜底依旧未解。





据悉，电影《动物世界》近期也将会发布重磅预告，若隐若现的怪兽阴影、动物世界的生死迷局、虚实相交的双重角色、扑朔迷离的前途命运，都将在预告中一步步揭开。





电影《动物世界》改编自讲谈社出版、漫画家福本伸行的漫画作品《赌博默示录》，由上海火龙果影视制作有限公司、上海儒意影视制作有限公司、北京光线影业有限公司联合出品。2018年暑期，敬请期待。

编辑：Joker