万唯影业发布片单，不久前刚刚杀青的丛林动作电影《十三猎杀》也曝光了首支制作特辑，该片讲述了1名中国军人在丛林中猎杀13位敌方特种兵的故事，亦可看成丛林“吃鸡”游戏的真人电影版。

万唯战略发布启动仪式

万唯影业日前在京召开IP原创战略发布会，这场名为“聚睛会‘神’，‘影’定未来”的发布会邀请国内影视文化界及金融资本界百余位“大佬”畅言合作，活动诚邀国内6大文学集团和4位顶级大神作家进行现场签约，同时亮相万唯6位新生代签约艺人和制片团队，发布7大原创宇宙观IP，借此向社会详解万唯影业的运作模式和功能定位，展示万唯影业在原创IP开发领域的优势及潜力。

会上，不久前刚刚杀青的丛林动作电影《十三猎杀》也曝光了首支制作特辑，该片根据作者骠骑的同名小说改编，由李斌执导、动作演员谷尚蔚等人主演，是国内少见的丛林动作题材电影，讲述了1名中国军人在丛林中猎杀13位敌方特种兵的热血故事，亦可看成丛林“吃鸡”游戏的真人电影版，据悉有望在2018年暑期档上映。

发布会特别邀请到北京文化电影事业部总经理张苗，浅谈泛娱乐大环境、IP运营平台和原创内容影视转化以及同万唯影业的合作计划。北京文化董事长宋歌亦发来录制视频，表达对万唯影业原创IP战略发布的祝贺及万唯所取得成绩的欣喜，并表示未来与万唯影业鼎力合作。华夏影业副总经理黄群飞和聚合影联传媒董事长讲武生分别致辞，肯定了万唯影业发展模式的正确性。

同时现场万唯影业与阿里文学、作家出版社、精典博维、掌阅文学趣阅科技、吾里文化、简书网等文学集团签署战略合作协议，深化网络文学IP资源积累，携手深耕原创IP市场，让文学IP衍生更多可能，产生更大价值。

在万唯影业的2018片单上，已有多部系列IP作品将于2018年陆续开机拍摄，包括华夏文明密码宇宙观作品《格里芬金杯》、现代西游宇宙观作品《大圣杀》、军事热血动作系列宇宙观作品《金甲》、民国英雄联盟宇宙观作品《杜心武》，都市情感系列宇宙观作品《你才玛丽苏》和电视剧《雄兵谱》等，签约原创IP系列资源市场估值已超百亿。