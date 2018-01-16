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林超贤《红海行动》发全地形版剧照

水陆空三栖装备齐上阵助力蛟龙出征

2018-01-16 12:40:45 来源：Mtime时光网

蛟龙小队作为一支隶属于人民解放军海军陆战队的特战奇兵，因其极强的单兵素质一直为人们所关注。影片《红海行动》在人民海军的支持下，首次将这支精悍骁勇的特战队伍呈现于大众面前。

　　时光网讯  由林超贤执导的年度军事动作片《红海行动》今日发布了一组全地形作战剧照与工作照，电影首次将中国海军特战部队“蛟龙突击队”作为主角，展现了影片在不同地形拍摄的作战戏份：沙漠坦克追逐战、城市街道突围战、海上营救人质行动……影片的热血气质呼之欲出。
 
　　为追求真实展现，导演林超贤向来秉持“真枪实弹、实景拍摄”。《红海行动》作为一部异国撤侨军事大片，电影包含了令人眼花缭乱的场景战役。林超贤不仅将整个剧组“空运”至摩洛哥拍摄3个月，更是封锁了当地城市的重要街道，将其布置成真实战场。

　　林超贤直言，为了满足自己的“变态要求”，此次的拍摄难度是他从影以来最大的一次：“面对一个不熟悉的环境，不同国家在制作上跟我们国内的模式也不同，要协调这些东西，其实都很费力。再加上因为我这次动用了摩洛哥很多军方的装备，如当地军用坦克、飞机，所以在军方协作的时候是有很多限制的，这个限制是拍了这么多年戏，我还从来没有想过的。此外我们还要配合当地人的需求，因为要调动那么多坦克、飞机，甚至是当地军车、军人，整个都需要形成一个全新的制作系统。军方有一个专用坦克运输点，摩洛哥很大，可能我们平常自己开车都要5个小时才能到。”

　　在这次曝光的剧照中，之前曾为军迷和观众热络议论的众多真实载具、装备得以清晰呈现。演员张译所饰演的小队长杨锐，带领着队友紧张潜入被海盗劫持的船只，拿下敌人仅在一刻之间；演员黄景瑜饰演的狙击手顾顺，将重火力狙击步枪架在协同作战的伙伴肩上，战友见的信任和默契不言而喻；演员杜江饰演的副队长兼爆破手徐宏，在城市中心的巷战硝烟里，和小队成员们组织防御、寻找突破口，从容不迫。

　　蛟龙小队作为一支隶属于人民解放军海军陆战队的特战奇兵，因其极强的单兵素质一直为人们所关注。影片《红海行动》在人民海军的支持下，首次将这支精悍骁勇的特战队伍呈现于大众面前。无论是海上任务，还是沙漠遭遇战、城市街头巷战，影片中的蛟龙小队都能够从容不迫的达成使命。多种武器、载具的熟练使用，战友间默契的协同并进，使得蛟龙小队得以在战场临危不乱，顺利完成救援任务。

　　主演张译和杜江纷纷表示《红海行动》的每一场戏都是大场面：“演绎中国海军中这一群最矫勇善战的全能特种兵真的不容易。”黄景瑜则自曝拍完《红海行动》治好了恐高：“在摩洛哥拍摄的场面都很大，现场一直都有直升机、悍马车、坦克，每天现场有很多的爆炸。我们也需要学会去开这些军车、摩托、坦克，乘直升机、军舰，甚至高空跳伞，我只能说，拍完《红海行动》，我的恐高都治好了。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 林超贤 红海行动 剧照
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Dante Lam

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 演员 | 副导演/助理导演 | 动作指导

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