电影《神秘巨星》曝光了一支“母爱特辑”，讲述了女主角尹希娅与母亲从误会到谅解的过程，真挚的母爱引发了无数观众的共鸣。在视频最后，主演阿米尔·汗等主创还晒出了和母亲的合影。





近日，电影曝光了一支“母爱特辑”，讲述了尹希娅与母亲从误会到谅解的过程，真挚无私的母爱引发了无数观众的情感共鸣。在视频最后，阿米尔·汗等主创更是晒出了和母亲的合影，在感恩多年陪伴的同时，也呼吁子女们多多关心和重视母亲。





“母爱特辑”揭开了母女之间更多的相处细节。尹希娅虽然与母亲大吵，认为她愚蠢且胆小，浪费了自己的人生。但是内心却还是把她当成自己最重要的人，录制上传的第二首歌便是送给母亲。而母亲一直在身边默默守护，即使被误解也不曾开口，那份隐忍坚强感动了无数观众。本片将镜头对准母亲这一伟大却时常被忽视的群体，主演阿米尔·汗表示，“母女关系是非常重要的，也是这部电影的核心”。





特辑中，母亲在做饭的时候向女儿撒娇，拿着麦克风摇摇晃晃要唱歌给女儿听，一举一动温情满满。导演阿德瓦·香登透露：“母女俩第一次试镜的时候互动就非常自然，在表演的时候不需要特意去寻找灵感，大部分都是真情流露。”





谈到自己的角色，饰演母亲的梅·维贾红了眼眶，“在每个孩子的人生里，母亲才是真正的巨星。如果母亲不做牺牲，孩子可能就不会成人成才。我想把这个角色献给我的母亲。”在特辑的结尾，阿米尔·汗、塞伊拉·沃西等多位主创纷纷晒出自己与母亲的合影，呼吁子女们不要忘记感谢母亲的付出。





电影《神秘巨星》将于2018年1月19日登陆全国院线。