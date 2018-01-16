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阿米尔·汗晒合影感恩致谢母亲

《神秘巨星》曝特辑 母亲才是真正的巨星

2018-01-16 12:30:49 来源：Mtime时光网

电影《神秘巨星》曝光了一支“母爱特辑”，讲述了女主角尹希娅与母亲从误会到谅解的过程，真挚的母爱引发了无数观众的共鸣。在视频最后，主演阿米尔·汗等主创还晒出了和母亲的合影。
       

《神秘巨星》1月19日在内地上映

时光网讯阿米尔·汗泽伊拉·沃西姆梅·维贾等主演的电影《神秘巨星》即将于1月19日与全国观众见面。影片讲述了印度少女尹希娅突破歧视与阻挠坚持音乐梦想的励志故事。

       近日，电影曝光了一支“母爱特辑”，讲述了尹希娅与母亲从误会到谅解的过程，真挚无私的母爱引发了无数观众的情感共鸣。在视频最后，阿米尔·汗等主创更是晒出了和母亲的合影，在感恩多年陪伴的同时，也呼吁子女们多多关心和重视母亲。

        “母爱特辑”揭开了母女之间更多的相处细节。尹希娅虽然与母亲大吵，认为她愚蠢且胆小，浪费了自己的人生。但是内心却还是把她当成自己最重要的人，录制上传的第二首歌便是送给母亲。而母亲一直在身边默默守护，即使被误解也不曾开口，那份隐忍坚强感动了无数观众。本片将镜头对准母亲这一伟大却时常被忽视的群体，主演阿米尔·汗表示，“母女关系是非常重要的，也是这部电影的核心”。

       特辑中，母亲在做饭的时候向女儿撒娇，拿着麦克风摇摇晃晃要唱歌给女儿听，一举一动温情满满。导演阿德瓦·香登透露：“母女俩第一次试镜的时候互动就非常自然，在表演的时候不需要特意去寻找灵感，大部分都是真情流露。”

       谈到自己的角色，饰演母亲的梅·维贾红了眼眶，“在每个孩子的人生里，母亲才是真正的巨星。如果母亲不做牺牲，孩子可能就不会成人成才。我想把这个角色献给我的母亲。”在特辑的结尾，阿米尔·汗、塞伊拉·沃西等多位主创纷纷晒出自己与母亲的合影，呼吁子女们不要忘记感谢母亲的付出。

       电影《神秘巨星》将于2018年1月19日登陆全国院线。

   编辑：隐饮

关键词： 神秘巨星 阿米尔·汗
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