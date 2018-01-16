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《小狗奶瓶》萌宠主角曝时尚大片

与电影明星犬马达 共助力"宠物友好计划"

2018-01-16 13:29:17 来源：Mtime时光网

近日，电影《小狗奶瓶》的主演“奶瓶”和电影明星犬“马达加斯加”，加入“宠物友好计划”担任“友好大使”，它们还拍摄了一组时尚大片，令人忍俊不禁。
       时光网讯彭力执导兼编剧、徐小明监制的萌宠萌娃大电影《小狗奶瓶》将于2月2日全国公映。近日，电影《小狗奶瓶》的主演“奶瓶”和电影明星犬“马达加斯加”牵爪合作，加入“宠物友好计划”担任“友好大使”。此外，两位“演员”还共同拍摄了一组最新时尚大片，打响狗年宠物时尚第一枪。

       电影《小狗奶瓶》讲述了女孩好好和小狗奶瓶从小一起长大、互相陪伴的故事，期间他们各自经历了很多——好好出国、奶瓶意外走失、彼此互相寻找并踏上各自的成长和冒险之旅。

       故事的情感核心是“回家”与“等待”，对于小主人好好而言，奶瓶是家庭中不可或缺的一员；而对于奶瓶来说，好好则是它值得等待的、最信任的家人。这样的情感表达正与韩塞的马达加斯加所倡导的“宠物友好计划”不谋而合——善待宠物、尊重宠物，将宠物视为人类友好的伙伴。

       加入“宠物友好计划”担纲“友好大使”是奶瓶涉足公益事业的第一步，此次马达选择和“新晋演员”奶瓶合作，一方面是因为奶瓶在电影《小狗奶瓶》中有相似经历——它在回家路上历经了对待宠物态度各异的人后，更能理解和传达“宠物友好”的理念。

       另一方面，《小狗奶瓶》的导演兼编剧彭力曾表示，他拍摄此片的目的也是希望人们能够善待用一生忠诚陪伴他们的宠物朋友，这样的态度，正是“宠物友好”的核心。通过这次合作，奶瓶与马达希望将宠物友好的理念传递给更多人：宠物是我们的朋友，也是社会的一份子，它们不应被忽视，更不该受冷眼。

       今日片方同时曝光了一组由奶瓶与马达共同拍摄的时尚大片，照片中两只明星演员犬不仅有居家亲和的休闲穿搭，还尝试了潮味十足的美式街头风格，就连复古机车风也是毫不费力地完美驾驭。它们就像普通人类一样，变换着不同的穿衣方式，受到了网友们的热捧。

       据悉，电影《小狗奶瓶》将于2018年2月2日全国公映。

   编辑：隐饮

关键词： 小狗奶瓶 奶瓶 时尚大片
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小狗奶瓶

小狗奶瓶 (2018)

0.0

导演：彭力

主演：奶瓶 康潇诺

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