近日，电影《小狗奶瓶》的主演“奶瓶”和电影明星犬“马达加斯加”，加入“宠物友好计划”担任“友好大使”，它们还拍摄了一组时尚大片，令人忍俊不禁。









故事的情感核心是“回家”与“等待”，对于小主人好好而言，奶瓶是家庭中不可或缺的一员；而对于奶瓶来说，好好则是它值得等待的、最信任的家人。这样的情感表达正与韩塞的马达加斯加所倡导的“宠物友好计划”不谋而合——善待宠物、尊重宠物，将宠物视为人类友好的伙伴。













今日片方同时曝光了一组由奶瓶与马达共同拍摄的时尚大片，照片中两只明星演员犬不仅有居家亲和的休闲穿搭，还尝试了潮味十足的美式街头风格，就连复古机车风也是毫不费力地完美驾驭。它们就像普通人类一样，变换着不同的穿衣方式，受到了网友们的热捧。





编辑：隐饮