克里斯·海姆斯沃斯日前在采访中透露自己与漫威的合同将在《复联4》之后到期，他并不想继续扮演雷神了，但漫威总裁还没空和他谈这个事情。













我不会再扮演这个角色了（I won't be playing the character again），这看上去真像是没完没了的事情，想想也挺可怕的，现在好像快结束了。“ 海姆斯沃斯自2011年在电影 《雷神》 中首次亮相以来，一直在漫威宇宙中扮演雷神这一角色。但如今他的合同面临到期，“锤哥”能否继续扮演该角色也成为大家关注的焦点。日前他在采访中谈到了这一问题，直言并不是很想继续扮演这个角色了，”合约，现在，是的，要结束了。









他谈到：”我们在第四部中能做些什么？我们可以这样那样，我们丢出了我们的想法，我觉得我们重新创造了他，我们将会有一个更大的平台来继续我们想要做的。“









海姆斯沃斯接着补充道：“现在《复联3》和《复联4》两部影片的演员已经有76位了，他们将创作有史以来最大型的电影，和我的角色比起来，它太庞大了，所以要想说以后的道路，还要再等等。“



