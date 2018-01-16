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"锤哥"合同到期不想再演雷神了？

"没完没了挺可怕" "漫威总裁现在没空理我"

2018-01-16 14:45:51 来源：Mtime时光网

克里斯·海姆斯沃斯日前在采访中透露自己与漫威的合同将在《复联4》之后到期，他并不想继续扮演雷神了，但漫威总裁还没空和他谈这个事情。


　　时光网讯 克里斯·海姆斯沃斯日前向《今日美国》透露他和漫威合同即将在《复仇者联盟4》之后到期。他直言“不会再扮演这个角色了”，但一切都还没有定论，因为漫威总裁现在正专注于《复联》的两部新作，并没有时间来讨论合同的问题。

　　海姆斯沃斯自2011年在电影《雷神》中首次亮相以来，一直在漫威宇宙中扮演雷神这一角色。但如今他的合同面临到期，“锤哥”能否继续扮演该角色也成为大家关注的焦点。日前他在采访中谈到了这一问题，直言并不是很想继续扮演这个角色了，”合约，现在，是的，要结束了。我不会再扮演这个角色了（I won't be playing the character again），这看上去真像是没完没了的事情，想想也挺可怕的，现在好像快结束了。

　　然而海姆斯沃斯并没有把话说死，特别是在《雷神3：诸神黄昏》的导演塔伊加·维迪提为这一系列和角色注入了新的活力之后，海姆斯沃斯也被激发了新的兴趣和成就感，他们两个甚至在新年前夜，一起庆祝电影的成功以及展望过《雷神4》。

　　他谈到：”我们在第四部中能做些什么？我们可以这样那样，我们丢出了我们的想法，我觉得我们重新创造了他，我们将会有一个更大的平台来继续我们想要做的。“

　　事实上，海姆斯沃斯曾经和漫威总裁凯文·费奇聊到过合约的问题，但显然漫威目前的注意力还放在将于今年5月上映的《复仇者联盟3》上，暂时还没有深入探讨合约的好时机。”费奇和我说，‘看，我现在正专注于《复联》，’所以谁知道呢？

　　海姆斯沃斯接着补充道：“现在《复联3》和《复联4》两部影片的演员已经有76位了，他们将创作有史以来最大型的电影，和我的角色比起来，它太庞大了，所以要想说以后的道路，还要再等等。

　　《复仇者联盟3：无限战争》将于5月4日北美开画，而《复仇者联盟4》也将于一年后推出。

   编辑：ruo

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关键词： 克里斯·海姆斯沃斯 雷神 复仇者联盟
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