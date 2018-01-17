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连姆尼森乐意加盟"欧比旺"独立电影

伊万麦克格雷格似乎已开始为影片健身

2018-01-17 11:31:44 来源：Mtime时光网

连姆·尼森：拍欧比旺电影，我OK的啊，反正星战的世界里一切皆有可能。
（本文来自影视生活第一站 时光网）

欧比旺和奎刚金师徒

　　时光网讯　早前外媒报道，获奥斯卡最佳导演提名的史蒂芬·戴德利准备拍“欧比旺”的独立电影，该角色曾由亚利克·基尼斯（正传）与伊万·麦克格雷格（前传）两个人扮演。近日国外粉丝网站曝光一张伊万健身的图片，影片筹备似乎进入正轨。而在《星球大战前传1：幽灵的威胁》中扮演欧比旺师父奎刚金的连姆·尼森也表示如果要拍，他乐意回归。

星战粉丝制图

　　在宣传新片《通勤营救》时，连姆尼森被问到是否想加盟“欧比旺”独立电影，他说：“我是第一次听说这个项目，暂时没有人联系过我。不过你知道在星战的世界里一切皆有可能，虽然我在《星战：幽灵的威胁》中去世了，但我们走着瞧嘛。”　　
　　“欧比旺”外传电影将是卢卡斯影业与迪士尼所发展的几个项目中，和“天行者”家族关联比较小的电影。朗·霍华德执导的“韩索罗”外传已杀青（或还需补拍），卢卡斯影业也正在考虑再拍有关尤达大师和赏金猎人波巴·费特的番外篇

　　在“星球大战”正传中，欧比旺住在沙漠中，是个厌倦了战争的隐士，他也是个聪明又强大的战士，挥得起光剑。在被前任学生达斯·维达砍倒之前，他还给年轻的卢克短暂地当过导师。亚利克·基尼斯也因“欧比旺”这个角色获得了1978年的奥斯卡“最佳男配角”提名。

　　乔治·卢卡斯导演的前传讲述了维达的起源，以及他如何背叛了欧比旺与绝地武士们，欧比旺的角色至关重要。伊万·麦克格雷格扮演的是年轻版的欧比旺，他曾说过他不排斥再次扮演这个角色。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

关键词： 星战 欧比旺 奎刚金 连姆尼森
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