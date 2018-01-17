在宣传新片《通勤营救》时，连姆尼森被问到是否想加盟“欧比旺”独立电影，他说：“我是第一次听说这个项目，暂时没有人联系过我。不过你知道在星战的世界里一切皆有可能，虽然我在《星战：幽灵的威胁》中去世了，但我们走着瞧嘛。”











