“甜茶”提莫西·查拉梅参演了伍迪·艾伦的新片《纽约的一个雨天》。他表示，自己不想从伍迪艾伦的影片中获益，因此将片酬悉数捐出。







（本文来自影视生活第一站 时光网）













查拉梅写道：“今年是改变我对很多事情的看法和感受的一年，是一种令人兴奋、有时也是有启发性的教育。我，到今天为止，是从一个年轻演员的角度来选择项目，尝试跟随我仰慕的、经验更丰富的演员的脚步。但我正在领悟：好的角色并不是接受一份工作的唯一准则——在过去几个月里我更加清晰的意识到这一点，目睹了一个强大的运动的诞生，意图终结不公正、不平等，最重要的是，沉默。











最近几次采访中，我被问到去年我和伍迪·艾伦合作一部电影的决定，因为合同义务，我不能直接回答这个问题。但我想说的是：我不想从这部电影中获利，为此，我将把该片全部报酬捐给三个慈善机构：TIME’S UP、纽约的The LGBT Center和RAINN。我想要配得上与那些勇敢的艺术家并肩战斗，他们为所有人应得的尊重和尊严而战。”





（注：TIME’S UP：好莱坞数百名活动家、演员、律师等成立的反性侵／反性骚扰法律辩护基金；The LGBT Center：纽约和附近社区的女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别者服务的非营利组织；RAINN：美国最大的反性暴力组织）





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