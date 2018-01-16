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“甜茶”宣布与伍迪·艾伦划清界限

提莫西·查拉梅:将捐出参演其新作全部片酬

2018-01-16 15:22:40

“甜茶”提莫西·查拉梅参演了伍迪·艾伦的新片《纽约的一个雨天》。他表示，自己不想从伍迪艾伦的影片中获益，因此将片酬悉数捐出。


（本文来自影视生活第一站 时光网）

　　时光网讯 近日，好莱坞反性侵/反性骚扰运动愈演愈烈，不少明星纷纷发声表态。而曾被养女迪伦·法罗指控性侵的大导演伍迪·艾伦旧账被翻出，再次成为热议焦点。与艾伦合作过的格蕾塔·葛韦格新闻链接）、丽贝卡·豪尔新闻链接）、米拉·索维诺等女演员均已发表看法，与之划清界限。

　　刚刚主演了艾伦新片《纽约的一个雨天》的“甜茶”提莫西·查拉梅近日也被多次问到对此事的看法，今天他在自己的社交媒体账号上发文回应。查拉梅称因为合同义务不能直接回答，但会捐出参演该片的全部薪水给慈善机构。

　　查拉梅写道：“今年是改变我对很多事情的看法和感受的一年，是一种令人兴奋、有时也是有启发性的教育。我，到今天为止，是从一个年轻演员的角度来选择项目，尝试跟随我仰慕的、经验更丰富的演员的脚步。但我正在领悟：好的角色并不是接受一份工作的唯一准则——在过去几个月里我更加清晰的意识到这一点，目睹了一个强大的运动的诞生，意图终结不公正、不平等，最重要的是，沉默。



　　最近几次采访中，我被问到去年我和伍迪·艾伦合作一部电影的决定，因为合同义务，我不能直接回答这个问题。但我想说的是：我不想从这部电影中获利，为此，我将把该片全部报酬捐给三个慈善机构：TIME’S UP、纽约的The LGBT Center和RAINN。我想要配得上与那些勇敢的艺术家并肩战斗，他们为所有人应得的尊重和尊严而战。”

（注：TIME’S UP：好莱坞数百名活动家、演员、律师等成立的反性侵／反性骚扰法律辩护基金；The LGBT Center：纽约和附近社区的女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别者服务的非营利组织；RAINN：美国最大的反性暴力组织）

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：啊啊阿

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 甜茶 伍迪艾伦 片酬
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提莫西·查拉梅

提莫西·查拉梅

Timothée Chalamet

职业：演员
伍迪·艾伦

伍迪·艾伦

Woody Allen

职业：导演 | 编剧
纽约的一个雨天

纽约的一个雨天 (2018)

0.0

导演：伍迪·艾伦

主演：艾丽·范宁

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