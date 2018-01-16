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7.5亿奇幻片《阿修罗》定档2018暑期

三头阿修罗王抢镜 梁家辉刘嘉玲护航吴磊

2018-01-16 17:39:29 来源：Mtime时光网

投资7.5亿的《阿修罗》今天全阵容首降“人界”，发布会上最引人注目的是三头阿修罗王，分别为吴磊饰演的洞察之头、梁家辉饰演的欲望之头、刘嘉玲饰演的谋略之头。但三头合体后的形象尚未公布。

（本文来自影视生活第一站 时光网）

北京发布会

　　时光网讯  秘藏6年、投资7.5亿的大制作《阿修罗》今天全阵容首降“人界”，宣布将于2018暑期上映。发布会曝光了角色海报和先导预告（稍晚发布），其中最引人注目的是三头阿修罗王，分别为吴磊饰演的洞察之头、梁家辉饰演的欲望之头、刘嘉玲饰演的谋略之头。但三头阿修罗合体之后的形象，尚未公布。梁家辉直言：这是从影以来最伤脑筋的一次表演。

　　监制杨真鉴特别激动，他说《画皮1》、《画皮2》之后，本可以顺理成章地启动《画皮3》，但他深知以目前的制作能力无法把这个故事升级，所以搁置了《画皮3》转而做了《阿修罗》。杨真鉴表示中国需要有拿得出手的重工业电影，不能不思进取地吃老本，“95后都是怀着原谅的心态看国产电影的”。他说为保持《阿修罗》的纯粹血统，没有要一分钱国外的投资，就是怕别人说这不是中国电影。

　　据悉《阿修罗》分为三部曲，将为观众呈现天界、阿修罗界、人界、饿灵界、魔兽界、炼狱界六界。好莱坞华裔导演张鹏这次掌舵，杨真鉴对他十分有信心，他说自己看人眼光向来不错，乌尔善当年执导《画皮2》的时候还是个广告导演、《刀见笑》也只拍了一半，如今已成为业界翘楚。

　　一个身体三个脑袋的角色设定，在电影发展史上从未有过。导演张鹏说，这个三头一体角色设定，给拍摄和后期带来“从未遇到”的困难，为了达到三个不同的演员能在一个身体上表演，剧组在拍摄前期研发了大量的拍摄技术，“用六千平米的LED搭建了一个六面LED的拍摄棚”。三头的扮演者吴磊、梁家辉、刘嘉玲均称，这种三头合体的表演，是他们从未见过的形式，在表演时，演员的神情、动作、乃至光影等均要同步，对演员的表演提出了极高的要求。

　　发布会现场，吴磊、梁家辉、刘嘉玲三头也是首次“同台”公开亮相，据悉，三头本是一体，但在一场大战中，阿修罗王失去了吴磊这颗洞察之头，找到他后，“千方百计地想把他吸进我们的身体”。杨真鉴表示：“最终呈现出来的三头阿修罗王，会是奇观。”作为前辈的梁家辉和刘嘉玲非常喜欢吴磊，还调侃他是“长江后浪”，要将二人拍在沙滩上。

　　值得一提的是，电影中还有一个形似南瓜的人物“图卡”，原本是阿修罗界一勇猛叛军战士，在与阿修罗王的一次作战中，他被异化成一个南瓜怪物。这个角色的前期由演员王铁军穿戴特效模型进行拍摄，后期在美国用CG特效完成，这个小小的南瓜怪物人，是个斥资650万美元打造的CG角色。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 阿修罗 角色海报 预告片 梁家辉 刘嘉玲 吴磊
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