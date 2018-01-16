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李杨自导自演《盲·道》因为差钱

“请不起明星，没办法只好自己上了”

2018-01-16 17:50:06 来源：Mtime时光网

当记者问起这次导演亲自上阵、担纲男一的原因时，导演的回答却让人心疼：“李杨的电影预算少，现在的好些演员先谈钱，请不起，没办法只好自己上了。”

　　时光网讯 《盲井》《盲山》之后“盲系列三部曲”收官之作《盲·道》确定将于2月2日全国公映。日前，片方又曝出一组人物剧照，其中首度自导自演的李杨与“国民萝莉”杜函梦的“大叔&萝莉”组合分外抢眼。

　　该片由曾斩获第53届柏林电影银熊奖的国际名导李杨执导，讲述了以乞讨为生的盲女晶晶（杜函梦饰）由于一次地铁“争地盘”事件，偶然“碰瓷”假扮盲人的落魄摇滚大叔赵亮（李杨饰），而引发的一段冒险与救赎的故事。

　　在《盲·道》中，出身演艺世家的李杨导演首次尝试编、导、演、美术、剪辑“五项全能”，并塑造了片中赵亮一角。从曝光的海报可以看出，这位大导化身落魄中年大叔，留起一头乱发，穿上宽腿的牛仔裤搭配一只老旧帆布包，颇有当年“犀利哥”的韵味。他时而温馨的与盲女晶晶互动，时而在火堆前陷入沉思，尽显一个由社会中高层跌入底层的男人身上该有的颓废和沉默。与李杨导演一向温和不失尖锐的形象形成强烈反差。

　　而当记者问起这次导演亲自上阵、担纲男一的原因时，导演的回答却让人心疼：“李杨的电影预算少，现在的好些演员先谈钱，请不起，没办法只好自己上了。”

　　作为这部写实电影中的温情部分，赵亮与盲女晶晶之间的相处则显得令人动容。导演尽量利用自然采光和环境光为这对“萝莉大叔”组合营造出一种偏暖的色调。而他们相携走过街头的场景，也让人想起“杀手里昂”与“小女孩玛蒂尔达”的组合。

　　电影作为李杨“盲”系列的收官之作，从拍摄上依然沿袭了前作的写实主义风格。而相较《盲井》探讨的黑煤窑伪造矿难、杀人诈保事件，《盲山》探讨的女大学生被拐卖事件，《盲·道》这次把摄影机对准了中国因民工潮而出现的 200 多万流浪儿童。

   编辑：hello王小羊

关键词： 李杨 盲·道 剧照
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