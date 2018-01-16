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共产主义“超人”有望登上大银幕？

DC动画制作人有意改编《超人：红色之子》

2018-01-16 20:19:24 来源：Mtime时光网

著名DC动画制片人Bruce Timm透露他想改编《超人：红色之子》，将其搬上大银幕。在这部漫画中，超人掉在前苏联，成为斯大林的养子，胸前的S变成了共产主义的镰刀。


（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 著名DC动画制片人Bruce Timm在《蝙蝠侠：煤气灯下的哥谭》首映礼上透露，他最想改编的异世界故事是《超人：红色之子》。

《超人：红色之子》漫画

　　Bruce Timm还透露，他的愿望能否实现，取决于《蝙蝠侠：煤气灯下的哥谭》卖的好不好。如果这部异世界DC动画大卖，也许能启发华纳去拍更多的“非典型”故事。

　　《超人：红色之子》大胆地猜想：当时超人落到地球上时，没有落到美国堪萨斯，而是掉进了前苏联的疆土内，会发生什么？

　　根据漫画系列《超人：红色之子》的剧情，“钢铁之躯”成为了前苏联的超级士兵，最高领袖斯大林的“养子”，胸前标志性的“S”也换成了我们所熟悉的镰刀与锤子，象征着共产主义。1950年代，美苏间的冷战正值高潮之时，斯大林和他的同胞们放出了他们这位无所不能只怕氪石的“秘密武器”。这平行宇宙中的历史不仅出现了斯大林、肯尼迪这些真实历史人物，还加入了许多DC漫画中的英雄与反派，包括蝙蝠侠、神奇女侠与莱克斯·卢瑟。

　　去年，《超人：红色之子》漫画原作者马克·米勒在推特上表示，华纳兄弟已经联系了至少两位导演，想把这一作品改编成真人电影。而《金刚：骷髅岛》的导演乔丹·沃格-罗伯茨透露，此前曾向华纳提议过将《红色之子》改编成电影，不过被华纳拒绝了。（也就是华纳拒绝了他，然后偷偷找了别人？）

　　你期待在大银幕上看到胸前挂着锤子的超人吗？




（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：Sa

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关键词： 超人
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