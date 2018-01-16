著名DC动画制片人Bruce Timm透露他想改编《超人：红色之子》，将其搬上大银幕。在这部漫画中，超人掉在前苏联，成为斯大林的养子，胸前的S变成了共产主义的镰刀。







（本文来自影视生活第一站 时光网）





时光网讯 著名DC动画制片人Bruce Timm在 著名DC动画制片人Bruce Timm在 《蝙蝠侠：煤气灯下的哥谭》 首映礼上透露，他最想改编的异世界故事是《超人：红色之子》。









《超人：红色之子》大胆地猜想：当时超人落到地球上时，没有落到美国堪萨斯，而是掉进了前苏联的疆土内，会发生什么？





根据漫画系列《超人：红色之子》的剧情，“钢铁之躯”成为了前苏联的超级士兵，最高领袖斯大林的“养子”，胸前标志性的“S”也换成了我们所熟悉的镰刀与锤子，象征着共产主义。1950年代，美苏间的冷战正值高潮之时，斯大林和他的同胞们放出了他们这位无所不能只怕氪石的“秘密武器”。这平行宇宙中的历史不仅出现了斯大林、肯尼迪这些真实历史人物，还加入了许多DC漫画中的英雄与反派，包括蝙蝠侠、神奇女侠与莱克斯·卢瑟。









你期待在大银幕上看到胸前挂着锤子的超人吗？







