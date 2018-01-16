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小红莓桃乐丝童年受熟人性虐长达4年

丧父、躁郁、离婚、酗酒 46年人生充满坎坷

2018-01-16 22:54:30 来源：Mtime时光网

桃乐丝的一生充满坎坷，从8岁起遭遇“信任的人”性虐待长达4年，此事给她留下了终生的阴影。


（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 爱尔兰摇滚女王、小红莓乐队（The Cranberries）主唱桃乐丝（Dolores O'Riordan）于当地时间周一在伦敦一家酒店去世，年仅46岁，育有三个子女。

年轻时候的桃乐丝

　　桃乐丝5岁就开始唱歌，上世纪90年代红透半边天，歌后王菲也是她的偶像。然而，在风光的表面之下，桃乐丝的真实人生却充满坎坷。她曾坦言自己年幼时长期遭受性侵害，并饱受精神疾病的困扰。

　　2013年，桃乐丝告诉LIFE杂志，她曾受“信任的人”性虐待长达4年，从8岁开始。“我当时只是个小孩子，”桃乐丝说道。“后来我有了自己的女儿，看着她们，那些回忆就会涌来。”

　　桃乐丝一直将自己母亲的身份放在第一位，并且多次表示，孩子们让她的生活变得更好。“孩子们对于我的疗愈过程来说非常重要。”聊到她如何从虐待阴影下走出来的时候，她这样说。

　　2011年，桃乐丝的精神再次被击垮，这次是因为父亲患癌去世。“很长时间以来，我都觉得他还陪伴着我。我能感到他在保护我，和我交流。”去年的时候她这样对媒体说。

唱歌中的桃乐丝

　　除此之外，她的婚姻生活也充满坎坷。2014年的时候，她结束了与杜兰杜兰乐队经纪人前夫Burton长达20年的婚姻。而在这不久前，她刚因在飞机上对工作人员的攻击性行为被逮捕和起诉。一连串的打击，让她不得不开始接受精神治疗。

　　长期以来经受各种精神折磨，有的时候她的话语充满悲观和绝望。“我很好，只是有时会买醉。”她曾对媒体说道。“所有的事情在第二天早晨似乎只是变得更坏。有的时候，那些痛苦的记忆涌来，让我感觉糟透了，而且我没法控制那些记忆，只能喝酒。我有点酗酒的意思。这是我此刻最大的缺陷。”

　　“在巡演中，我常常会觉得，‘我睡不着，我已经喝了几杯了，那就接着喝吧’”，她继续说道。“然后你就会一杯接着一杯喝。然后你就醒不来了。这个某天真有可能会发生。我现在很小心。”

　　对于桃乐丝的死讯，其发言人称是“突然死亡”，尚未公布具体死亡原因。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：sa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小红莓 桃乐丝 性虐待
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桃乐丝·欧瑞尔丹

桃乐丝·欧瑞尔丹

Dolores O'Riordan

职业：原创音乐 | 演员

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