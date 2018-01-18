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国产大制作电影不再迷恋3D？

春节档《捉妖记2》《唐人街2》主打2D发行

2018-01-18 09:30:42 来源：Mtime时光网

国产2D电影重新崛起

春节档“捉妖记2”放弃3D发行

有人赞美3D有人则不

陈凯歌《妖猫传》的2D坚持

好莱坞"坚守"3D阵

大投资和配额政策双重促进

回顾3D中国市场发展

从《阿凡达》到《战狼2》

国产2D电影有回潮之势，作为普通观众的你，是愿意看到更多的2D电影，还是更多的3D电影呢？

（本文来自影视生活第一站 时光网）



　　时光网特稿 国产电影大制作的“3D迷信”可能要被破除了。据多方信息汇总，前作曾登顶内地影史票房冠军的《捉妖记2》选择在今年春节档发行2D版本，放弃更高票价的3D。此外，热门电影《唐人街探案2》在春节档也坚持2D发行。

　　目前片方暂时没有解释坚持2D发行的原因。

　　2017年票房TOP10中多达4部电影为2D发行，国产片中《羞羞的铁拳》突破20亿，《芳华》《前任攻略3》更上演票房逆袭好戏，进口片《摔跤吧！爸爸》也是2D发行。与此相对比，2016年TOP10中只有《湄公河行动》一部是2D发行。

　　联想到去年贺岁档陈凯歌《妖猫传》公开宣称不拍摄／转制3D版本，越来越多的国产大制作影片不再执着于3D发行。

《捉妖记2》的全国发行通知，发行版本只有2D

　　2010年《阿凡达》票房大卖掀起3D潮流，国内影院开始3D厅的建设大潮，截止2017年5月底中国银幕数超4.5万块，3D银幕占比超85%，两项数据都是全球第一。

　　不可否认3D电影确实曾中国观众带来过新鲜的体验，但随着时间的推移，一些现象开始让人诟病起来：

　　1.质量不够好的转制3D电影、“伪3D”电影大量进入市场。

　　2.发行方和影院为追求高票价进行"压倒性"3D排场，希望观看2D电影的观众、不适宜观看3D电影的儿童观众失去了选择的权利。

　　3.影院放映时灯泡质量问题，导致3D放映画面过暗。

《谍影重重5》的3D版本引发了不小的争议

　　一些关于3D电影放映甚至会成为社会话题，2016年《谍影重重5》在中国内地上映时增加3D版本（海外市场基本是以2D版本为主）。该片夜戏和动作戏非常多，加上导演保罗·格林格拉斯的晃动的手持摄影不适宜于3D银幕呈现，影片上映后受到大量观众投诉，后紧急增加了2D版本排场，此事才算是平息。

　　好莱坞电影3D放映部分受到引进片配额政策的影响，每年有14部好莱坞片是以“特种电影”模式引进，国内就只能以3D或IMAX版本来发行。

　　国产大制作电影3D的盛行，除了高票价的原因外，政策奖励也起到一定的推动作用。2012年11月19日发布的《关于对国产高新技术格式影片创作生产进行补贴的通知》明确规定对国产3D、巨幕等高新技术格式影片，按影片票房收入分档对影片版权方进行奖励。

　　国产3D电影发行，最高能获得1000万人民币的奖励，但这项政策在2016年1月1日之后就暂停实施。

　　近期多部大投资国产片选择只发行2D版本，是否预示着2D电影将重新成为国内市场的主流，3D已不再是高票房电影的保证？记者为此采访了片方、院线和部分业内人士，听听他们的看法。

作者：崔汀   编辑：汀

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关键词： 捉妖记2 3D电影 2D电影 阿凡达 羞羞的铁拳 妖猫传

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