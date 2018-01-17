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《捉妖记2》片酬最高的不是梁朝伟？

沙溢等《武林外传》主演重聚为胡巴打CALL

2018-01-17 06:02:50 来源：Mtime时光网

《捉妖记2》视效制片人Ellen现场透露，小妖王胡巴出演“捉妖记”系列电影的片酬高达数亿元，比梁朝伟、白百何、井柏然等明星的片酬都高。
      时光网讯 1月16日，电影《捉妖记2》在北京举办“胡巴闹，好运到”发布会。影片好运推广曲《胡巴胡吧》的演唱者沙溢一家四口亮相活动现场，沙溢胡可的两个儿子安吉、小鱼儿与电影中的角色胡巴、笨笨同场pk“麻将舞”。

      同时，《捉妖记2》视效制片人Ellen Poon(潘国瑜)也出席了活动，现场详解“萌妖的诞生”。

      《胡巴胡吧》MV此前已经在网络曝光，活动现场，胡可忍不住“爆料”：安吉与小鱼儿非常喜欢胡巴，拍摄MV时一直对自己说“妈妈，我要挨着胡巴”。据悉，为了拍摄《胡巴胡吧》MV，安吉奉献了自己的首次“动作戏”，活动现场为了帮助好友胡巴，还秀了一把“空手劈血妖”的绝活。

      《捉妖记2》中，饰演屠四谷的梁朝伟曾称赞胡巴，“胡巴胡巴，你这个名字不打麻将可惜了”。胡可笑称，这次一家被选中帮助宣传《捉妖记2》，可能就是因为“我打牌打得好”。

      同为一家人，沙溢与《捉妖记2》结缘则更多地是因为自己的成名作《武林外传》。活动现场，出演过《捉妖记》的姚晨、闫妮，在续集中出演的“李大嘴”姜超纷纷为沙溢一家送来祝福视频。沙溢笑称其它人都是演了“捉妖记”，自己是唱了“捉妖记”。

      此外，《捉妖记2》视效制片人Ellen现场透露，胡巴、笨笨从一张手绘图到最终活灵活现的效果凝聚了整个剧组的心血，从手绘图、建模、到最终呈现给大家的样子，过程极其漫长，短短数秒的镜头就要费时3个月制作，如果全片换算工时和特效制作费用，小妖王胡巴出演“捉妖记”系列电影的片酬高达数亿元，比梁朝伟、白百何、井柏然等明星的片酬都高。

      除了“萌妖诞生”的全景揭秘，活动中安吉也展示了自己的“灵魂画作”：两只妖的手绘素描图。对此，Ellen表示小朋友的画作十分有想象力，她会建议导演将安吉画的两只新妖纳入到《捉妖记3》的群妖之中，和胡巴一起玩耍。

      《捉妖记2》将于大年初一全国上映。

   编辑：羊羊

关键词： 捉妖记2 沙溢 胡可
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