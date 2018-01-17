作为《神秘巨星》国内首批观众，导演陈可辛在首映现场表示，“这是继《三傻大闹宝莱坞》之后我第二喜欢的印度电影”。









该片也是塞伊拉·沃西与阿米尔·汗继《摔跤吧！爸爸》后的第二次合作，女主角塞伊拉·沃西表示“第二次和米叔合作的最大挑战是，看到他的颠覆搞笑表演，我整部戏都完全无法抑制我的笑声”。





作为《神秘巨星》国内首批观众，导演陈可辛在首映现场表示，“这是继《三傻大闹宝莱坞》之后我第二喜欢的印度电影”；导演蔡岳勋则表示观影时多次被情节打动，“上了年纪的男人只有看这种电影才会好好哭一下，这部电影能够让人得到勇气和爱”；导演陈大明表示，“很喜欢阿米尔·汗的片子，看了《神秘巨星》感动到哭，这种感动让我想起了《大篷车》”；导演张嘉佳则透露自己是阿米尔·汗和沙鲁克·汗的粉丝，“我很喜欢这部电影里包含的热血、青春以及为女性所呐喊的情节”。





电影中，塞伊拉·沃西的歌声来自另一位“神秘巨星”。中国首映礼上，塞伊拉·沃西与原唱梅克娜·米什拉为观众带来了吉他弹唱首秀，用心演绎了电影插曲《我是谁》。听说即将迎来中国的春节，原唱女歌手梅克娜更是特意学会了一首中文歌《恭喜恭喜》，为观众送去祝福。





电影《神秘巨星》将于1月19日中国上映。

编辑：羊羊