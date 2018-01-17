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阿米尔汗催泪新片《神秘巨星》中国首映

陈可辛：这是“三傻”后我第二喜欢的印度电影

2018-01-17 06:29:54 来源：Mtime时光网

作为《神秘巨星》国内首批观众，导演陈可辛在首映现场表示，“这是继《三傻大闹宝莱坞》之后我第二喜欢的印度电影”。
      时光网讯 1月16日，由阿米尔·汗、塞伊拉·沃西等主演的电影《神秘巨星》在京举行首映礼，导演阿德瓦·香登、女主角塞伊拉·沃西以及主题曲演唱者梅克娜·米什拉现场来到现场与观众交流。导演陈可辛、蔡岳勋、陈大明、张嘉佳等国内电影界人士也现身首映礼，并在观影后分享了自己的感受。

      《神秘巨星》讲述了14岁的少女尹希娅突破歧视与阻挠，坚持追寻音乐梦想的故事。电影中，母亲成为少女尹希娅前进中最大的动力。导演阿德瓦·香登表示：“拍摄电影的初衷是为了揭露社会现实，更为献给所有伟大的母亲”。

      该片也是塞伊拉·沃西与阿米尔·汗继《摔跤吧！爸爸》后的第二次合作，女主角塞伊拉·沃西表示“第二次和米叔合作的最大挑战是，看到他的颠覆搞笑表演，我整部戏都完全无法抑制我的笑声”。

      作为《神秘巨星》国内首批观众，导演陈可辛在首映现场表示，“这是继《三傻大闹宝莱坞》之后我第二喜欢的印度电影”；导演蔡岳勋则表示观影时多次被情节打动，“上了年纪的男人只有看这种电影才会好好哭一下，这部电影能够让人得到勇气和爱”；导演陈大明表示，“很喜欢阿米尔·汗的片子，看了《神秘巨星》感动到哭，这种感动让我想起了《大篷车》”；导演张嘉佳则透露自己是阿米尔·汗和沙鲁克·汗的粉丝，“我很喜欢这部电影里包含的热血、青春以及为女性所呐喊的情节”。

      电影中，塞伊拉·沃西的歌声来自另一位“神秘巨星”。中国首映礼上，塞伊拉·沃西与原唱梅克娜·米什拉为观众带来了吉他弹唱首秀，用心演绎了电影插曲《我是谁》。听说即将迎来中国的春节，原唱女歌手梅克娜更是特意学会了一首中文歌《恭喜恭喜》，为观众送去祝福。

      电影《神秘巨星》将于1月19日中国上映。

   编辑：羊羊

关键词： 神秘巨星 阿·米尔汗
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