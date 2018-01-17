传奇影业成功取得英国作家克莱儿·麦克福尔所著畅销小说《摆渡人》三部曲的电影改编权。小说通过讲述十五岁单亲小女孩迪伦的故事，洞悉人性的温情，展现人类对于亲情、友情和爱情幸福的向往。

时光网讯 近日，传奇影业开发布局蓝图再下一城，成功取得英国作家克莱儿·麦克福尔所著畅销小说《摆渡人》系列三部曲的电影改编权。小说通过讲述十五岁单亲小女孩迪伦的故事，洞悉人性的温情，展现人类对于亲情、友情和爱情幸福的向往。这部成绩斐然，曾一举摘得五项世界文学大奖、震撼千万读者心灵的世界文学名著即将席卷大银幕，给观众呈现前所未有的视觉盛宴。





霸屏榜单斩获苏格兰童书大奖 风靡中国畅销百万册将登大银幕





《摆渡人》2013年在英国刚一上市，就惊喜霸屏各大榜单。不仅入围英国多个重要文学奖项的评选范围——布兰福·博斯奖、格兰扁童书奖、考文垂灵感图书奖、英国文学社图书大奖，更荣获了2013年度的苏格兰童书大奖，凭借其别具一格的故事风格打动了无数读者。同时，还获得卡内基奖章提名，这个被称为“英国最古老和最有声望的儿童图书奖”，收获无数喝彩。此外，这部作品不但令本是中学教师的克莱儿·麦克福尔成为英国当代文坛令人瞩目的作家，其版权销售更是遍布33个国家，更是在全世界范围内获得读者的追捧。

2015年6月中文版上线后，瞬间以黑马之姿疯狂席卷出版界，不仅在中国畅销排行榜连续两年排名第一，更一度成为2016年最畅销的电子书，在中国畅销超百万册，麦克福尔还被评为中国十大最有影响力的作家之一。2017年10月，续集《摆渡人2：重返荒原》在英国和中国同时发行，便一举登上中国畅销书榜首，风头可谓一时无俩。第三部将与2019年面世。对于此次合作，作者克莱儿·麦克福尔给予了颇高期待，称之前完全没有想象过可以把书本文字实现影像化，这次与传奇联手打造电影非常令人振奋，期待这个IP能够开启全新的大银幕篇章，已经迫不及待未来在大银幕上看到画面呈现了。

强强联手打造银幕巨献 传奇影业帝国持续发力





迄今为止，传奇影业联合制作的电影全球票房已突破140亿美元，近年来打造的好莱坞巨制《魔兽》《长城》《金刚：骷髅岛》在中国大陆票房更是接连突破10亿，佳绩频出。此番，传奇影业与备受世界追捧的超级IP强强联手，势将掀起新一轮的银幕风暴。目前，传奇有多部新作正在筹备中，包括将于2018年3月23日北美公映《环太平洋：雷霆再起》（暂译），好莱坞动作巨星巨石强森主演的《摩天营救》（暂译）、《哥斯拉2：怪兽之王》（暂译）、《大侦探皮卡丘》（暂译），以及《金刚大战哥斯拉》（暂译）、《沙丘》（暂译）等，持续发力燃爆观众眼球。

编辑：Joker