“辣妈”凯拉·奈特莉全新写真亮相《综艺》杂志，采访中她谈起与韦恩斯坦的合作感受，以及最近终于拿到了"比同剧组男演员多一点点的薪水"。









谈到自己对年代戏的偏爱，凯拉表示：“随着Netflix与亚马逊的崛起，我们在流媒体平台上看到了一些强大的女性角色，和女性为主角的故事。我感觉电影作品里这种题材还不够多。我不太拍故事发生在当代的电影，是因为女性角色几乎总是被强奸。我感觉女性们被塑造的方式很让人不安，然而我发现历史题材的作品总能让我选择一些很有启发性的角色。现在的状况改善了不少，我突然间拿到的现代剧本故事，不再是前五页就有女性被强奸或者只是女朋友、妻子的角色。”

编辑：RZ