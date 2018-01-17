时光网讯
凯拉·奈特莉近日登上《综艺》杂志封面。未来的一年里，“辣妈”凯拉开启工作狂模式，将有四部新作陆续与观众见面。其中包括本周将在圣丹斯首映的传记片《柯莱特》
、《柏林，我爱你》
、战争题材电影《余波》
以及迪士尼的《胡桃夹子与四个王国》
。
谈到自己对年代戏的偏爱，凯拉表示：“随着Netflix与亚马逊的崛起，我们在流媒体平台上看到了一些强大的女性角色，和女性为主角的故事。我感觉电影作品里这种题材还不够多。我不太拍故事发生在当代的电影，是因为女性角色几乎总是被强奸。我感觉女性们被塑造的方式很让人不安，然而我发现历史题材的作品总能让我选择一些很有启发性的角色。现在的状况改善了不少，我突然间拿到的现代剧本故事，不再是前五页就有女性被强奸或者只是女朋友、妻子的角色。”
面对目前好莱坞的反性侵浪潮等焦点事件，凯拉谈到自己与哈维·韦恩斯坦的两次合作经历（《再次出发》
《模仿游戏》均是韦恩斯坦发行）时说：“我与哈维·韦恩斯坦的共事一直都是非常职业的。他对我们那几部电影的工作非常出色。我当时很清楚他一直有那个恶霸的名声。
他喜欢在半夜给人打电话冲他们狂吼的习惯在圈里非常出名。他没有那样对待过我，他当然也没找过我去做按摩之类的事情。我当时并不知道他有那些被指控的那些性侵或者强奸行为。那个时候人们绝对是害怕谈论这种事情的以及因此会遭到的报复
，我觉得不是所有人都清楚当时事态有多严重。”
《金钱世界》
的补拍待遇风波让好莱坞男女主角的薪酬差别再一次成为舆论讨论的热点。凯拉透露“最近我第一次拿到比同剧组男明星多一点点的报酬
。我甚至没有太努力的去反抗这个问题。我想我大概应该再积极一点。我一直以来的应对方式是不去深究，因为我知道真相之后肯定会生气，这种做法其实蛮蠢的。”
编辑：RZ