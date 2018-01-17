顾长卫执导的电影《遇见你真好》公布了一组全新剧照，电影定档大年初一公映，也是2018春节档唯一的青春爱情轻喜电影。

时光网讯 由顾长卫执导的电影《遇见你真好》公布了一组全新剧照，白客化身打篮球的青涩少年，但稍显稚嫩的动作则暗喻：文学才是他的最初梦想；蓝盈莹饰演鬼马精灵女孩陈珊妮，一袭短发搭配明朗笑容，更显青春活力。

张海宇饰演的体育生谢伦摸头暗自窃喜，内心的小兴奋情不自禁溢于言表；周楚濋饰演的周小弥，迷离小眼神暴露了她初次喝醉的恍惚，人生中第一次宿醉，就像她手中的啤酒瓶,装满了无畏与偶尔的疯狂。很多人的青春旅程中，也有这样率性洒脱敢作敢为的美好回忆。

曹骏以刀疤妆首度挑战“闪电少年”阿虎，变身肌肉型男青春荷尔蒙爆棚，坚毅的目光中饱含情愫涌动；王玉雯饰演的校花凌彩彩推着自行车缓缓走过，画面瞬间定格在那个青涩又略含羞的学生时代。欲语还休，青春的悸动就是如此撩拨心弦。

蒋易饰演的“小霸王”青龙手持棒球棍一脸挑衅，李晨晖饰演的陈奇则在篮球场上运球过人想要突围投篮，和所有的年轻人一样,青春也有着这样的躁动不安。



电影定档大年初一公映，也是2018春节档唯一的青春爱情轻喜电影。顾长卫的电影作品多关注青春且风格独特，此次他的新片《遇见你真好》，更聚焦于群像青春，从此前曝光的定档海报及预告片来看，与之前的作品相比更温暖、活泼、欢乐，打破了观众的“顾”有认知，将“青春”这一主题赋予了喜闹和温暖。



编辑：hello王小羊