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顾长卫执导《遇见你真好》曝新剧照

白客蓝盈莹领衔演绎喜闹青春群像

2018-01-17 11:12:50 来源：Mtime时光网

顾长卫执导的电影《遇见你真好》公布了一组全新剧照，电影定档大年初一公映，也是2018春节档唯一的青春爱情轻喜电影。

　　时光网讯  由顾长卫执导的电影《遇见你真好》公布了一组全新剧照，白客化身打篮球的青涩少年，但稍显稚嫩的动作则暗喻：文学才是他的最初梦想；蓝盈莹饰演鬼马精灵女孩陈珊妮，一袭短发搭配明朗笑容，更显青春活力。

　　张海宇饰演的体育生谢伦摸头暗自窃喜，内心的小兴奋情不自禁溢于言表；周楚濋饰演的周小弥，迷离小眼神暴露了她初次喝醉的恍惚，人生中第一次宿醉，就像她手中的啤酒瓶,装满了无畏与偶尔的疯狂。很多人的青春旅程中，也有这样率性洒脱敢作敢为的美好回忆。

　　曹骏以刀疤妆首度挑战“闪电少年”阿虎，变身肌肉型男青春荷尔蒙爆棚，坚毅的目光中饱含情愫涌动；王玉雯饰演的校花凌彩彩推着自行车缓缓走过，画面瞬间定格在那个青涩又略含羞的学生时代。欲语还休，青春的悸动就是如此撩拨心弦。 

　　蒋易饰演的“小霸王”青龙手持棒球棍一脸挑衅，李晨晖饰演的陈奇则在篮球场上运球过人想要突围投篮，和所有的年轻人一样,青春也有着这样的躁动不安。
 
　　电影定档大年初一公映，也是2018春节档唯一的青春爱情轻喜电影。顾长卫的电影作品多关注青春且风格独特，此次他的新片《遇见你真好》，更聚焦于群像青春，从此前曝光的定档海报及预告片来看，与之前的作品相比更温暖、活泼、欢乐，打破了观众的“顾”有认知，将“青春”这一主题赋予了喜闹和温暖。

   编辑：hello王小羊

关键词： 顾长卫 遇见你真好 剧照
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遇见你真好

遇见你真好 (2018)

0.0

导演：顾长卫

主演：白客 蓝盈莹

顾长卫

顾长卫

Changwei Gu

职业：导演 | 摄影 | 演员 | 制作人 | 编剧

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