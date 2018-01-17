悬疑惊悚电影《五度空间》即将于1月26号全国上映，曝光终极海报。该片在第三届中美国际电视节上就已经崭露头角，被誉为翻版《催眠大师》。









整个故事给观众解释了梦魇与现实这两个并行空间的微妙关系，梦境里存在的情况，在现实中也恰好出现，梦中的生死情仇，在现实中也真的存在。谈起创作历程，导演兼编剧夏天表示：影片灵感来自于克里斯托弗·诺兰的《盗梦空间》，梦是很神秘的东西，让角色游走于梦境与现实之间是很有趣的事情，他很喜欢诺兰导演在《盗梦空间》中表现出来的，那种不安定的精神状态和不可信的逻辑推理。





《五度空间》早在第三届中美国际电视节上就已经崭露头角，荣获最佳监制、最佳新人两项大奖，广受业内人士好评，被誉为翻版《催眠大师》。不过，《五度空间》绝非跟风之作，虽然它和《催眠大师》题材和类型相像，但故事却是完全不同的。





《催眠大师》的戏剧张力更多表现在狭小房间里徐峥和莫文蔚的明争暗斗，而《五度空间》的叙事更加繁琐，虽然影片中角色不多，但是人物关系却非常复杂，每个人都有着一段故事，环环相扣的故事交叠在一起，令人目不暇接。





电影《五度空间》即将于1月26号全国上映。

编辑：隐饮