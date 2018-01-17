时光网讯
由邹东孝
、屈菁菁
、梁超
、张诗絮
、侯京健
、许文广
等主演，知名导演夏天
执导的悬疑惊悚电影《五度空间》
即将于1月26日全国上映。近日，片方曝出终极版海报，海报上的女主屈菁菁仿佛从梦中惊醒，披头散发一脸惊恐，破碎的玻璃和血色背景无不透露着诡异气氛。
电影《五度空间》
取景于千年瑶寨，通过环环相扣的多条叙事线索，揭秘了一件悬疑重重的诡事。神秘人杨宁每个礼拜找心理医生田仁，诉说同一件诡异的事情。在杨宁的刺激下，田仁拽着同事孟伟来到了杨宁所说的千年古镇上的墓园寻找杨宁所说的真相。与此同时，田仁的老婆叶雨陷入梦魇与现实的折磨中，不能自拔。
整个故事给观众解释了梦魇与现实这两个并行空间的微妙关系，梦境里存在的情况，在现实中也恰好出现，梦中的生死情仇，在现实中也真的存在。谈起创作历程，导演兼编剧夏天表示：影片灵感来自于克里斯托弗·诺兰的《盗梦空间》，梦是很神秘的东西，让角色游走于梦境与现实之间是很有趣的事情，他很喜欢诺兰导演在《盗梦空间》中表现出来的，那种不安定的精神状态和不可信的逻辑推理。
《五度空间》早在第三届中美国际电视节上就已经崭露头角，荣获最佳监制、最佳新人两项大奖，广受业内人士好评，被誉为翻版《催眠大师》。不过，《五度空间》绝非跟风之作，虽然它和《催眠大师》题材和类型相像，但故事却是完全不同的。
《催眠大师》的戏剧张力更多表现在狭小房间里徐峥和莫文蔚的明争暗斗，而《五度空间》的叙事更加繁琐，虽然影片中角色不多，但是人物关系却非常复杂，每个人都有着一段故事，环环相扣的故事交叠在一起，令人目不暇接。
电影《五度空间》即将于1月26号全国上映。
编辑：隐饮