《第一夫人》首映观影，主演娜塔莉·波特曼因在剧组拍摄缺席首映礼，但和导演帕布罗·拉雷恩一道录制了视频祝电影大卖。影片高度真实地还原了“肯尼迪遇刺”事件的现场，爆头场面令人心悸。

时光网讯 根据美国历史上最大疑案“肯尼迪遇刺事件”改编的电影《第一夫人》16日在北京举行了首映观影，主演娜塔莉·波特曼因在剧组拍摄缺席首映礼，但和导演帕布罗·拉雷恩一道录制了视频，遥祝电影在2018年1月19日中国上映时票房大卖。

据影片监制、熙颐影业CEO韩薇介绍：影片拍摄可谓一波三折，完美主义的导演为了真实呈现主角所工作生活的环境，更是召集工匠在巴黎搭建了一个等比例还原的白宫，期间遇到了很多问题但整个团队都努力克服，只希望把这部好影片尽早带给观众。

影评人刘定坚评价说：影片长镜头的运用非常到位，杰奎琳与牧师在极其有限的空间里进行长达数分钟的对话表演，对演员表演功底要求非常高。香港导演钟少雄也评价本片：大量的特写镜头对人物内心的呈现到位，而主演娜塔莉·波特曼表演如同教科书一般。

首映后，在场观众不禁被这位“美国史上最美第一夫人”的高雅气质和时尚着装所吸引，同时也被她面临困境时的坚强和独立所叹服。娜塔莉·波特曼此次出演《第一夫人》，用细腻、完美的演技展现了一位传奇女性的外柔内刚，奉献出了《黑天鹅》之后最好的表演。这也是影史上最多面、最立体的“第一夫人”，即使在脱离政治和时代背景后依然闪耀着光辉。

据韩薇介绍，《第一夫人》这部影片与以往关于“肯尼迪刺杀事件”的呈现均有不同。影片首次以肯尼迪总统夫人杰奎琳的第一视角和内心世界出发，揭开了总统约翰·肯尼迪遇刺后、他的遗孀杰奎琳离开白宫前四天的时间里，美国政局危机四伏，错综复杂的一系列的幕后秘闻。

值得一提的是，以往关于此事件的影片大多为关于刺杀前事件的揭秘或假想，而这部影片高度真实地还原了“肯尼迪遇刺”事件的现场，爆头场面令人心悸。

编辑：hello王小羊