IP剧《国民老公》举行开播仪式，熊梓淇李溪芮甜蜜对唱片尾曲《不是冲动》，更重现“摩天轮求婚”。而虞祎杰、赵尧珂则甜蜜重现“土豆吻”场景，粉红满满。

时光网讯 改编自自言情天后叶非夜热门小说的IP剧《国民老公》日前举行开播仪式，主演熊梓淇、李溪芮、虞祎杰、赵尧珂以及天心、范湉湉、钟祺、熊稳稳、王玥婷、张力文、夏小翕等全阵容亮相。众主创连连发糖，熊梓淇李溪芮甜蜜对唱片尾曲《不是冲动》，更惊喜重现“摩天轮求婚”。而虞祎杰、赵尧珂则甜蜜重现“土豆吻”场景，粉红满满。

据悉，《国民老公》是言情天后叶非夜的大热之作，讲述了陆瑾年（熊梓淇饰）和乔安好（李溪芮饰）十一年阴差阳错的深情之恋。熊梓淇饰演的陆瑾年和李溪芮饰演的乔安好在中学时代相识于一场雨，之后两人在校园中暗生情愫，由于种种误会，错过了彼此，直到阴差阳错的缘分，又让他们成为了假戏真做的夫妻，当误会快要被解开时，娱乐圈的明枪暗箭，以及他人的恶意阻挠让他们的爱情再次岌岌可危。

《国民老公》以甜虐的剧情、高颜值的阵容，开播前就引起粉丝广泛关注。原著作者言情天后叶非夜女士也上台致辞，对《国民老公》进行了肯定。表示本剧中的所有演员都有着非常出色的表现，对原著中的人物也进行了高度还原，“每一个人都值得被尊重，每一个人也都为这个故事付出了努力，希望大家可以像支持我一样支持这部剧。”

据悉，《国民老公》15 日起已在腾讯视频全网独播，每周一、二、三晚8点更新2集，会员提前看下周剧情。



编辑：hello王小羊