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邓丽君名曲《我只在乎你》改编电影

俞飞鸿高圣远领衔主演 正在日本北海道热拍

2018-01-17 14:23:45 来源：Mtime时光网

邓丽君名曲《我只在乎你》首次改编成电影《在乎你》，该片著名演员俞飞鸿、高圣远以及日本实力派男演员大泽隆夫领衔主演，电影正在日本北海道热拍，剧组成员为俞飞鸿庆祝生日。
       时光网讯 根据邓丽君经典名曲《我只在乎你》首次改编的同名电影《在乎你》日前正在日本北海道热拍，该片由香港导演毕国智执导，著名演员俞飞鸿高圣远以及日本实力派男演员大泽隆夫领衔主演。而正恰逢俞飞鸿生日，剧组众主创也在北海道充满浪漫气息的纯美雪景中，为这位“冻龄女神”贴心庆生。

       歌曲《我只在乎你》由日本知名作曲家三木刚谱曲而成，是邓丽君最为经典的作品之一，同时也是她最后一张国语专辑的主打歌曲。歌曲旋律动人、深情款款，更是被传唱至今，历年来被众多歌星所翻唱。

       如今，同名电影《在乎你》根据邓丽君的歌曲《我只在乎你》改编而成，聚焦都市女性，横跨北京、北海道两地，讲述了一个女人在面临不同选择中不断成长和自我救赎，展现了感人至深的亲情与爱情，同时也侧面反映出都市人群的心灵困境。

       影片主演俞飞鸿近年来多以知性、高贵优雅的成熟女性形象出现在影视剧中，此次在电影《在乎你》中，俞飞鸿将继续出演一位事业型“女强人”的角色，在专注工作与理想的背后，却藏着这个女人过去一段不愿提及的神秘往事……

       值得一提的是，1月15日恰逢俞飞鸿的生日，剧组贴心地准备了鲜花和蛋糕，共同为女神庆生。伴随着温馨的生日歌和剧组全体工作人员的祝福，拍摄现场秒变生日会。身穿素色大衣，一袭干练短发的俞飞鸿也在微博上晒出一组美图并发文致谢：“生日将在工作中度过，雪中的北海道很冷，但也很美。谢谢大家的祝福。”

       电影《在乎你》由毕国智执导，浮乐莲、林炳坤担任制片人，俞飞鸿、大泽隆夫领衔主演，高圣远、木下彩音联袂主演。影片日前正在火热拍摄中，有望在2018年与观众见面。

   编辑：隐饮

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关键词： 在乎你 俞飞鸿 高圣远
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